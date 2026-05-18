Europe : Hausse des prix du gaz au-delà des 50 euros. Baisse du niveau de stockage à 36%

Le Wall Street Journal rapporte que les prix du gaz en Europe ont dépassé les 50 euros par mégawattheure en raison des répercussions de la guerre dans la région, dans un contexte de concurrence accrue entre l’Asie et l’Europe et de baisse des stocks européens à 36 %.

Le Wall Street Journal a rapporté que les prix du gaz naturel en Europe ont franchi la barre des 50 euros par mégawattheure, en l’absence de signes clairs d’une résolution des tensions au Moyen-Orient.

Le prix du contrat de référence néerlandais sur le gaz (TTF) pour le premier mois a augmenté de 2,4 % dès l’ouverture des marchés pour atteindre 51,36 euros par mégawattheure, en raison des inquiétudes liées à la poursuite de la guerre et à son impact sur les lignes d’approvisionnement.

Le Wall Street Journal constate que cette augmentation coïncide avec la pression exercée sur les niveaux de stockage sur le continent, les installations de stockage de gaz de l’Union européenne n’étant désormais remplies qu’à 36 % de leur capacité, un niveau bien inférieur à la moyenne des cinq dernières années, qui s’est stabilisée à 50 %.

Des analystes de la banque ING estiment que le marché du gaz ne reflète pas fidèlement l’ampleur de l’impact de la crise du Golfe sur les approvisionnements, prévoyant que les acheteurs asiatiques seraient contraints d’entrer sur le marché au comptant pour compenser les livraisons contractuelles perturbées en provenance de la région du Golfe, ce qui accroîtrait la concurrence entre les acheteurs asiatiques et européens pour satisfaire leurs besoins.

Source : Médias