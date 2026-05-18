L’Iran avorte une tentative d’introduction d’armes et de munitions américaines depuis le Kurdistan

L’Iran a frappé sur son territoire des groupes « agissant pour le compte des Etats-Unis et d’Israël », près de la frontière irakienne, ont affirmé lundi les Gardiens de la Révolution, cités par l’agence de presse Isna.

Ces groupes, « basés dans le nord de l’Irak », ont été frappés « dans la ville de Baneh, dans la province du Kurdistan » alors qu’ils « tentaient d’introduire dans le pays une importante cargaison d’armes et de munitions américaines », a ajouté l’armée idéologique de la République islamique.

Le communiqué ne précise pas quels groupes étaient impliqués dans cette tentative présumée de contrebande. On ignore dans l’immédiat si l’attaque a fait des victimes.

Les rebelles kurdes iraniens ont été pris pour cible à plusieurs reprises depuis l’entrée en vigueur, le 8 avril, d’un fragile cessez-le-feu dans la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran.

L’Iran qualifie les groupes d’opposition kurdes d’organisations terroristes, et leur reproche de servir les intérêts occidentaux ou israéliens.

Nombre d’entre eux ont mené par le passé des attaques terroristes meurtrières contre les forces de sécurité iraniennes depuis les régions limitrophes de l’Iran, notamment le Kurdistan d’Irak.

En février, au moment où l’agression américano-israélienne était lancée contre l’Iran, cinq groupes kurdes iraniens ont annoncé la formation d’une coalition politique visant à renverser la République islamique d’Iran.

Source : Avec AFP