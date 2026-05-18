lundi, 18/05/2026   
   Beyrouth 21:05
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Responsable iranien : « des divergences fondamentales subsistent entre l’Iran et les USA, en raison de la cupidité américaine et d’attentes irréalistes ».

      Une affiche dans une rue de Téhéran
      Rédaction du site

      Un responsable proche de l’équipe de négociation iranienne a déclaré lundi à l’agence de presse Tasnim que « des divergences fondamentales subsistent entre l’Iran et les États-Unis, en raison de la cupidité américaine et d’attentes irréalistes ».

      S’exprimant après la soumission par Téhéran d’une nouvelle proposition pour mettre fin à la guerre, composée de 14 points, au médiateur pakistanais, pour la transmettre aux États-Unis, ce responsable a expliqué que l’Iran « n’abandonnera pas ses positions fermes et de principe sur la question de la fin de la guerre et du rétablissement des droits du peuple iranien ».

      Il a expliqué que « des désaccords fondamentaux persistent, malgré certains changements dans le nouveau texte américain », soulignant que « l’insistance de l’Iran sur la nécessité pour les Américains de verser une compensation pour l’agression militaire dont il a été victime est très sérieuse ».

       « Les fonds iraniens gelés doivent être restitués au peuple iranien de manière transparente et décisive », a-t-il insisté, parce que « les promesses sur papier ne valent rien ».

      Selon lui « il y a toujours des désaccords concernant la restitution des fonds gelés malgré certaines promesses », ajoutant qu’il existe « un grand écart entre les chiffres et les demandes de l’Iran, malgré les discussions des Américains sur la création d’un fonds de développement et de reconstruction ».

      Révélant que « les Américains tentent toujours de lier les négociations visant à mettre fin à la guerre à la question nucléaire », il a qualifié ces exigences « d’illogiques » et « de prétextes politiques qui sont incompatibles avec les droits du peuple iranien ».

      « Les Américains doivent comprendre que l’Iran n’acceptera en aucun cas de lier la fin de la guerre à des engagements nucléaires », a-t-il assuré soulignant que « l’Iran n’a pas cherché et ne cherchera pas à produire d’arme nucléaire, et cela a également été mis en évidence dans le nouveau texte. »

      Dans ce contexte, Reuters a cité une source iranienne de haut rang affirmant que « les États-Unis ont fait preuve de flexibilité dans les discussions en cours, y compris celles relatives aux limites du programme nucléaire iranien ».

      La source a ajouté à Reuters que « Téhéran exige le déblocage de tous les fonds » et que « Washington n’a jusqu’à présent accepté de débloquer que 25 % d’entre eux ».

      Source : Médias

      En Lien

      Responsable iranien : « des divergences fondamentales subsistent entre l’Iran et les USA, en raison de la cupidité américaine et d’attentes irréalistes ».

      Responsable iranien : « des divergences fondamentales subsistent entre l’Iran et les USA, en raison de la cupidité américaine et d’attentes irréalistes ».

      Liban : 3.020 martyrs et 9.273 blessées à la suite de l’agression israélienne contre le Liban depuis le 2 mars. (Ministère libanais de la Santé)

      Liban : 3.020 martyrs et 9.273 blessées à la suite de l’agression israélienne contre le Liban depuis le 2 mars. (Ministère libanais de la Santé)

      Reuters : Le Pakistan déploie des avions de combat et des milliers de soldats en Arabie saoudite

      Reuters : Le Pakistan déploie des avions de combat et des milliers de soldats en Arabie saoudite