Sayyed al-Houthi : Les États-Unis préparent une nouvelle escalade et certains régimes arabes servent « Israël »

Le chef du mouvement Ansarullah, sayyed Abdel-Malik al-Houthi, a confirmé l’existence d’« indices de préparatifs américains en vue d’une nouvelle escalade » dans la région, suite à l’échec du précédent cycle de négociations. Il a affirmé que « certains régimes arabes servent la position américaine et israélienne sur les plans politique, médiatique et du renseignement ».

Al-Houthi a déclaré que « les Américains ne respectent pas leurs engagements et ont donc eu recours au blocus des ports iraniens, ce qui affecte même la situation économique mondiale ». Il a ajouté que « pour Trump, l’essentiel est de servir l’entité sioniste avant tout, même avant les États-Unis ».

Il a souligné que « certains régimes arabes n’ont tiré aucune leçon du précédent cycle de négociations ni des conséquences de l’accueil de bases américaines qui attaquent l’Iran ». Il a ajouté que « certains régimes arabes s’endettent davantage pour protéger les bases américaines et l’ennemi israélien ».

Sayyed al-Houthi a estimé que « la création d’un Grand Israël est un objectif partagé, explicite et déclaré entre les Américains et les Israéliens », soulignant que « leur vision du Moyen-Orient est un objectif commun ».

Il a ajouté : « Cette semaine, l’armée d’occupation israélienne a mené des manœuvres simulant une attaque surprise contre l’Égypte et la Jordanie », précisant que « la carte israélienne englobe tout le Levant et une très grande partie de l’Égypte ».

Le Hezbollah s’oppose à l’agression avec une grande efficacité, et les autorités libanaises devraient tirer profit de ses opérations

Concernant la situation au Liban, sayyed al-Houthi a affirmé que « le Hezbollah s’oppose à l’agression israélienne contre le Liban avec une grande efficacité et inflige de lourdes pertes à l’ennemi israélien », considérant que « les opérations importantes, héroïques et en cours du Hezbollah sont efficaces, percutantes et exercent une pression significative ».

Il a exhorté les autorités libanaises à « tirer profit des opérations du Hezbollah pour contraindre l’ennemi à cesser toute agression et à se retirer », soulignant que « cibler la population libanaise du sud revient à cibler le Liban tout entier et constitue une violation de la souveraineté du pays ».

Sayyed Houthi a critiqué « certains membres du gouvernement libanais et ceux qui ont des tendances déviantes », affirmant qu’ils « accusent le Hezbollah et le tiennent pour responsable, cherchant à le trahir ». Il a ajouté que « les autorités libanaises veulent museler le Hezbollah alors que l’ennemi a la main libre de commettre des agressions ».

L’occupation poursuit ses violations en Syrie et intensifie ses crimes contre Gaza et la Palestine

Concernant la situation en Syrie, sayyed al-Houthi a déclaré que « les groupes qui contrôlent la Syrie recherchent sincèrement l’harmonie et la paix avec l’ennemi israélien, mais en vain ». Il a insisté sur le fait que « l’occupation ne s’est pas retirée des zones occupées en Syrie et n’a pas cessé ses violations quotidiennes ».

Il a noté que « l’ennemi israélien s’efforce de renforcer son emprise sur le sud de la Syrie et poursuit ses enlèvements, ses meurtres, ses vols et toutes sortes de violations ».

Concernant la Palestine et Gaza, sayyed al-Houthi a qualifié le ciblage d’Ezzeddine al-Haddad, commandant des Brigades Qassam, d’escalade majeure », le considérant comme « un symbole de la résistance du peuple palestinien ».

Il a affirmé : « Les massacres à Gaza sont devenus quotidiens et s’intensifient, et l’on compte des centaines de martyrs », ajoutant que « l’ennemi israélien tente de détruire tous les aspects de la vie dans la bande de Gaza ».

Il a souligné qu’« il est du devoir de la nation islamique de fournir au peuple palestinien tous les types d’armes nécessaires pour qu’il puisse se défendre, défendre sa liberté et sa dignité », critiquant ce qu’il a décrit comme des pressions arabes exercées sur la résistance palestinienne pour la contraindre au désarmement.

Concernant la mosquée d’Al-Aqsa, sayyed al-Houthi a averti que « la politique agressive sioniste-juive contre la mosquée Al-Aqsa se poursuit», soulignant que « l’occupation vise à détruire la mosquée Al-Aqsa et à construire le prétendu temple ».

Il a également dénoncé la « confiscation continue de terres et l’établissement de colonies en Cisjordanie à un niveau sans précédent».

Par ailleurs, sayyed al-Houthi a insisté sur le fait que « la nation islamique dispose de nombreuses options concrètes, telles que les boycotts économiques et politiques », les jugeant « très efficaces et permettant d’exercer une pression significative sur les ennemis ».

Il a condamné les insultes renouvelées contre le Saint Coran aux USA, les considérant comme faisant partie d’une « campagne d’hostilité menée par les sionistes et les juifs contre l’Islam et les musulmans ».