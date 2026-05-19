Bennett depuis la frontière nord : Mille jours après la guerre et le gouvernement se souvient-il enfin de la menace des drones incendiaires ?

L’ancien Premier ministre israélien et chef du parti Yachad, Naftali Bennett, a critiqué lundi « la gestion par le gouvernement de la menace des drones incendiaires », selon la chaîne israélienne Channel 12.

S’exprimant depuis la frontière nord, M. Bennett a demandé : « Près de mille jours se sont écoulés depuis la guerre, et le gouvernement se souvient seulement maintenant de la menace des drones incendiaires?»

Il a ajouté « qu’il est incroyable que des filets soient distribués aux soldats ici parce que le gouvernement n’a pas daigné se préoccuper de la question. »

Le gouvernement trahit les soldats

Bennett a également commenté la loi d’exemption du service militaire, déclarant que « tandis que les soldats de Tsahal affrontent le Hezbollah, le gouvernement les trahit en adoptant cette loi odieuse d’exemption », à un moment où l’armée souffre d’une « pénurie d’effectifs, d’une charge de travail excessive, d’affrontements quotidiens et de pertes », selon les médias israéliens.

Netanyahu n’est ni physiquement ni intellectuellement apte à gérer ces combats

Dans le même esprit, le chef du Parti démocrate, Yaïr Golan, a vivement attaqué Netanyahu en ouverture de la réunion de son groupe parlementaire, affirmant que ce dernier « privilégie ses intérêts personnels à la sécurité d’Israël ».

Il a émis des doutes quant aux capacités personnelles de Netanyahu, déclarant : « Je ne suis pas certain que Netanyahu, dans son état actuel, soit physiquement et intellectuellement apte à gérer les combats difficiles que nous menons actuellement. »

Cette situation survient alors que la Résistance islamique poursuit ses opérations au Liban, défendant le pays et sa population et ripostant à l’agression israélienne et aux violations du cessez-le-feu. Les médias et les responsables israéliens insistent sur le défi majeur que représentent les drones chargés d’explosifs du Hezbollah sur la ligne de front.

Ces drones, qui frappent leurs cibles dans le sud et le nord de la Palestine occupée, infligent des pertes humaines et matérielles aux forces d’occupation, en l’absence de toute solution efficace.

Source : Médias