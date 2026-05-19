Les distributeurs du pain sous le feu d’Israël au Sud-Liban

Une nouvelle violation s’ajoute à la criminalité sioniste continue contre les civils libanais. Un drone israélien a ciblé un véhicule de type « Rapid » appartenant à la municipalité de Harouf, ce qui a entraîné le martyre d’un citoyen et la blessure d’un membre de la municipalité, alors qu’ils se préparaient à distribuer du pain aux habitants restants dans ce village, du district de Nabatieh.

Les agressions israéliennes se sont en outre poursuivies contre diverses régions du Sud-Liban, malgré l’annonce de l’entrée en vigueur d’une trêve.

Les avions de guerre et les drones ont mené une série de raids et de ciblages qui ont frappé plusieurs villes et villages, parallèlement à des bombardements d’artillerie et des lancements de bombes dans plus d’une localité.

Les correspondants d’Al-Manar ont rapporté que l’aviation de guerre israélienne a mené un raid sur la localité de Kafarsir au Sud-Liban, faisant 4 martyrs.

L’aviation de l’occupation a également ciblé la localité de Majdel Selem, tout en menant un autre raid sur la localité de Mlikh.

Dans le même contexte, l’aviation de guerre a bombardé la localité de Froun, tandis que l’aviation de reconnaissance a mené un raid contre une moto dans cette même localité.

Le village de Dibbine a lui aussi été la cible de bombardements d’artillerie israéliens.

De plus, un drone israélien a largué deux bombes en direction d’agriculteurs qui travaillaient dans un champ agricole dans la localité de Qlaileh, sans faire de victimes.

En fin de matinée aujourd’hui, le correspondant d’Al-Manar a fait état de bombardements d’artillerie ayant ciblé les villages de Kafra, Yater (district de Bint Jbeil) et Zibqine (district de Tyr).