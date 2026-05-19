Foreign Affairs: Les bases américaines sont devenues un fardeau pour les pays du Golfe

La revue américaine Foreign Affairs a affirmé, dans un long article du chercheur David B. Roberts, professeur associé en études sur le Moyen-Orient au King’s College de l’Université de Londres, que la guerre américano-israélienne contre l’Iran a placé les États du Golfe face à une nouvelle réalité sécuritaire qualifiée d’« intenable ».

Elle a souligné que la présence militaire américaine, sur laquelle les États du Golfe ont compté pendant des décennies, est passée d’un élément de protection à une source de menace directe, après que les bases américaines déployées dans la région sont devenues une cause principale exposant les infrastructures du Golfe, les installations pétrolières et les hôtels à de potentielles attaques iraniennes.

La revue a poursuivi en indiquant qu’il est demandé aux dirigeants du Golfe de cesser d’attendre que Washington façonne l’avenir de la région en leur nom, et de commencer à dessiner cet avenir par eux-mêmes. Elle a expliqué que la sortie de la crise actuelle exige d’abandonner le postulat qui a régi la sécurité du Golfe pendant tout un siècle, lequel consistait à considérer la sécurité comme une marchandise pouvant être achetée à l’extérieur, plutôt que d’être bâtie localement.

Et d’ajouter: « tout nouveau système de sécurité dans le Golfe doit reposer sur le fait que les pays de la région traitent eux-mêmes avec l’Iran, et non par l’intermédiaire de médiateurs internationaux ou de parapluies militaires étrangers ».

De même, la revue a estimé que le seul exemple sur lequel s’appuient souvent les États du Golfe pour défendre l’utilité de la protection américaine réside dans la libération du Koweït en 1991.

Cependant, elle a considéré que les dirigeants du Golfe s’exagèrent l’interprétation de l’importance de cet événement, expliquant que l’intervention américaine à l’époque était intervenue pour servir les intérêts américains dans un moment d’hégémonie unilatérale après la fin de la guerre froide, et non en tant qu’engagement permanent à défendre le Golfe.

Source : Médias