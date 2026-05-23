Gaza : Victimes lors d’attaques israéliennes sporadiques dans la bande de Gaza

Les forces d’occupation israéliennes continuent de violer l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza par des tirs d’artillerie, des échanges de tirs et des opérations de démolition visant diverses zones, faisant des victimes. Ces attaques ont coïncidé avec la destruction systématique d’habitations et des avertissements concernant une catastrophe sanitaire.

Selon la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen « plusieurs personnes ont été tuées et blessées lorsqu’un drone israélien a ciblé un groupe de civils près de la mosquée Al-Shamaa, dans la vieille ville du quartier de Zeitoun, au sud-est de la ville de Gaza ».

Le citoyen Luay Basal a également été tué après avoir été pris pour cible par un avion de reconnaissance à son domicile, près de la mosquée Al-Radwan, dans le quartier d’Asqoula, à l’est de la ville.

Par ailleurs, un enfant a été blessé par des tirs de drone israélien à l’école Al-Fakhoura, dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de la bande de Gaza.

Dans le centre de la bande de Gaza, l’aviation militaire israélienne a mené des frappes aériennes très intensives contre les camps de réfugiés de Bureij et de Nuseirat. Les frappes aériennes ont touché une maison à Bureij et une autre à Nuseirat, tandis que l’armée israélienne a démoli trois maisons à l’ouest de la « ligne jaune », à l’est de Deir el-Balah.

Dans le sud de la bande de Gaza, le complexe médical Nasser de Khan Younis a signalé l’arrivée du corps d’un homme tué. Selon des sources locales, il s’agissait d’un berger.

Sur le plan humanitaire, le représentant de l’Organisation mondiale de la Santé dans les territoires palestiniens a qualifié la situation actuelle dans la bande de Gaza de « catastrophique », soulignant que « des milliers de blessés ne reçoivent pas les soins médicaux nécessaires pour survivre ». Le responsable onusien a expliqué que « la plupart de ces blessés doivent se rendre d’urgence hors de la bande de Gaza pour recevoir des soins spécialisés, en raison de l’effondrement du système de santé local ».

Le représentant de l’OMS a insisté sur le fait que « l’acheminement immédiat de matériel et de fournitures médicales est désormais une nécessité absolue, non seulement pour soigner les malades et les blessés, mais aussi pour freiner la propagation des infections, des maladies et des épidémies dans les hôpitaux et les abris surpeuplés de personnes déplacées ».

Source : Médias