Pourparlers irano-américains : aucun accord définitif pour l’instant, priorité à la fin de la guerre

L’agence Tasnim a rapporté, citant une source proche de l’équipe de négociation iranienne, que « les pourparlers et les consultations sur les points litigieux se poursuivent et qu’aucun accord définitif n’a encore été conclu ».

La source a ajouté que « le médiateur pakistanais continue de faciliter les échanges et les discussions entre les deux parties, précisant que l’accent est mis actuellement sur la question de la fin de la guerre ».

« Par ailleurs, le chef d’état-major de l’armée pakistanaise, Asim Munir, est arrivé à Téhéran dans le cadre des efforts de médiation avec les États-Unis visant à mettre fin à la guerre et à résoudre les points de désaccord », selon l’agence de presse ISNA.

La priorité est la fin de la guerre

La source a également déclaré que « tant que la question de la fin de la guerre ne sera pas définitivement résolue, aucune négociation ne portera sur d’autres sujets ».

La source a indiqué que « des progrès ont été réalisés sur certains points par rapport aux discussions précédentes, mais que tant qu’une conclusion définitive n’aura pas été trouvée sur tous les points litigieux, aucun accord ne sera conclu ».

La source a démenti les informations publiées par certains médias occidentaux concernant les détails de l’accord, les qualifiant d’« inexactes ».

Il convient de noter que « le chef d’état-major de l’armée pakistanaise, Assem Mounir, est arrivé aujourd’hui à Téhéran dans le cadre des efforts de médiation menés avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre et résoudre les différends », selon l’agence de presse ISNA.

Plus tôt dans la journée, le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a déclaré que son pays avait réalisé certains progrès avec l’Iran, ajoutant : « Mais je ne veux pas exagérer. »

Une source iranienne de haut rang a indiqué hier à Reuters « qu’aucun accord n’avait encore été conclu entre Washington et Téhéran, mais que les divergences s’étaient atténuées ». Elle a ajouté que « l’enrichissement d’uranium et le contrôle du détroit d’Ormuz par l’Iran demeuraient parmi les principaux points de désaccord ».

Source : Médias