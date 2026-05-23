Haaretz : Frustration croissante au sein de l’armée d’occupation israélienne au Sud-Liban face à l’absence de stratégie de guerre claire

L’appareil sécuritaire israélien fait face à une vague de critiques sans précédent depuis le début de la guerre au Liban. Haaretz rapporte que « les officiers combattant au Sud-Liban ressentent une frustration grandissante au sein de leurs unités ».

Dans leurs témoignages, « les soldats ont admis ignorer la véritable stratégie de guerre et ne pas savoir si les dirigeants politiques et militaires recherchaient réellement une victoire militaire ou un cessez-le-feu ».

Selon ces témoignages, « la principale mission menée actuellement dans les villages libanais se résume à la démolition de maisons et d’habitations ».

Parallèlement, les drones du Hezbollah constituent la menace la plus redoutable pour les forces d’occupation, causant un nombre croissant de pertes parmi les soldats.

L’usure et l’ambiguïté des objectifs aggravent la crise au sein de Tsahal

Des rapports ont mis en lumière les accusations d’officiers concernant les restrictions imposées par l’administration du président américain Donald Trump sur les bombardements de Beyrouth et de la vallée de la Bekaa, dans l’est du Liban. Ils ont affirmé que « ces restrictions poussent l’armée à défouler sa colère en intensifiant ses bombardements sur les villages frontaliers du sud ».

Dans le même ordre d’idées, le journal Israel Hayom a cité des officiers supérieurs déclarant que « rester en territoire libanais est inutile », soulignant que « l’armée n’obtient aucun gain concret dans la forme actuelle du conflit ».

Ces développements surviennent alors qu’i24NEWS a mis en lumière les critiques croissantes en « Israël » concernant les performances de l’armée sur le front libanais après une journée qualifiée de « difficile » pour les troupes.

Confrontée à des pertes croissantes, à des objectifs ambigus et à des divisions au sein de l’état-major, l’armée d’occupation israélienne se trouve engagée dans une guerre d’usure, tandis que le Hezbollah continue d’imposer une stratégie de pression utilisant à la fois le feu et des drones.

Hier, la presse israélienne a révélé un profond sentiment de frustration et de colère au sein des rangs et parmi les dirigeants de l’armée d’occupation israélienne et des colons du nord, en raison de ce qu’elle a qualifié « d’impasse militaire et politique au Liban ».

Haaretz a confirmé que « l’armée est bloquée sur un front secondaire, incapable d’avancer ou d’imposer une nouvelle réalité sécuritaire, tandis que le Hezbollah continue de dicter le rythme des combats ».

Source : Médias