Raad : l’arme de la Résistance est le véritable rempart contre l’ancrage de l’occupation… Appel à ne pas parier sur ceux qui collaborent avec l’ennemi

Le président du bloc de la Fidélité à la Résistance au Liban, le député Mohammad Raad, a salué la résilience du peuple libanais, estimant que « la sincérité de leur soutien à la cause de la Palestine, la fermeté de leur position contre l’occupation raciste, leur appui aux mouvements de libération contre les colonisateurs et leur attachement à renforcer et soutenir la position anti-agression, font leur fierté ».

M.Raad a affirmé que la certitude du peuple quant à la nécessité de rester ferme sur le droit est « un trait inné qui ne les quitte pas, et leur foi est le plus grand rempart pour éviter d’être piqués deux fois par le même serpent ».

Évoquant la guerre destructrice, M.Raad a expliqué que les habitants du Sud subissent l’agression la plus féroce visant à briser leur volonté à travers la destruction de leurs villages, soulignant que « l’arme de la Résistance représente le véritable rempart empêchant l’ancrage de l’occupation et sa stabilisation ».

Il a signalé l’existence d’une conspiration internationale, régionale et locale de partage des rôles afin de « tordre le bras du peuple et d’imposer la soumission et la capitulation », insistant sur le fait que « la destruction et le déplacement de populations ne mèneront pas à l’ancrage de l’occupation ni à sa stabilisation sur notre terre ».

Raad : la normalisation avec les sionistes ne protégera pas la région

M.Raad a en outre souligné que la Résistance accomplit « son devoir défensif, national, humain et moral » pour protéger l’existence et la terre, « pour pallier les manquements de l’État ».

Et d’ajouter : « l’alliance avec les USA, parrain du terrorisme, ou la normalisation avec les sionistes racistes, ne protégera pas la région ».

Il a dans ce contexte adressé un message à ceux (USA) qui ont collaboré avec l’ennemi et l’ont fourni en armes, affirmant que « leur hypocrisie nous est connue et figure dans nos calculs ».

M.Raad a également critiqué ceux qui « ont commis des erreurs de calcul et ont accepté la soumission ou la tutelle par avidité pour le pouvoir ou pour un intérêt personnel au détriment de la patrie », conseillant aux partenaires de la patrie « dupés par ces hypocrites internationaux de ne pas parier sur leurs mensonges et leurs promesses ».

Auparavant, le membre du bloc de la Fidélité à la Résistance au Parlement libanais, Hassan Fadlallah, avait appelé les autorités libanaises à refuser le « retour à des négociations humiliantes pour sauver les apparences », affirmant que si l’occupation et Washington créent une armée de collaborateurs pour faire face à la Résistance, « nous la combattrons tout comme nous combattons Israël ».