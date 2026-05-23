La Résistance cible un rassemblement de soldats de l’occupation à la périphérie de Deir Siriane et contraint un Heron à rebrousser chemin

La Résistance islamique au Liban a annoncé que ses combattants ont ciblé, vendredi soir, un rassemblement de soldats de l’armée d’occupation israélienne au cours du fleuve, à la périphérie de la localité de Deir Siriane, avec des obus d’artillerie.

La Résistance a affirmé que ce ciblage est intervenu pour la défense du Liban et de son peuple, et en réponse à la violation du cessez-le-feu par l’occupation israélienne ainsi qu’aux agressions ayant visé les villages du sud du Liban, qui ont entraîné des martyrs et des blessés parmi les civils.

Dans un second communiqué, la Résistance islamique a annoncé qu’elle a contraint, ce samedi à minuit, un drone israélien de type « Heron 1 » à rebrousser chemin du ciel de la région de la Békaa, après le tire d’un missile sol-air.

10 explosions de drones en 24H

Par ailleurs, au cours des dernières 24 heures, environ dix explosions similaires de drones quadricoptères ont été enregistrées dans la zone frontalière entre « Israël » et le Liban, selon les informations rapportées par la radio de l’armée de l’ennemi israélien.

Le correspondant de la Chaîne israélienne 12 a fait état de l’explosion, ce matin, d’un appareil piégé appartenant au Hezbollah sur le site de Ras Naqoura. Face à cet impact, la radio de l’armée ennemie a indiqué que les forces israéliennes menaient une enquête pour déterminer la raison pour laquelle l’alerte ne s’est pas déclenchée, pointant du doigt ce qui s’apparente, une fois de plus, à un problème de détection au niveau des systèmes.

De nouvelles vidéos documentant les opérations de la Résistance

Parallèlement, le Média de guerre de la Résistance a diffusé de nouvelles vidéos:

Des tirs de roquettes et d’obus d’artillerie menés par la Résistance islamique le 17 mai 2026 contre des positions de soldats et de véhicules de l’armée de l’ennemi israélien dans les localités d’Al-Khiam, At-Taybeh, Odaisseh, Deir Siriane et Deir Mimas au sud du Liban.

Attaque au drone d’assaut, le 14 mai 2026, ciblant un char Merkava appartenant à l’armée de l’ennemi israélien dans la ville de Bint Jbeil au sud du Liban.