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    Nations Unies : Des informations indiquent que des frappes israéliennes, notamment sur Tyr et Nabatiyeh, ont entraîné la mort de civils, dont des femmes et des enfants

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      L’armée ennemie israélienne émet un ordre d’évacuation aux habitants des 6 villages suivants : Habouche, Kfour, Sohmor, Ain Qana, Nabatiyeh Tahta et Kfar Remmane.  

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      Bande de Gaza : 10 martyrs dont 4 enfants dans un raid israélien perpétré dans la nuit contre un appartement dans la rue Omar al-Mokhtar au centre de Gaza-cité.

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      Liban : raid israélien sur un appartement dans le quartier de Chouweifat au sud de Beyrouth

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