Le Hezbollah met en garde contre toute attaque contre le barrage de Qaraoun : les allégations israéliennes sont mensongères et prélude à une nouvelle agression

Le Hezbollah a démenti jeudi les allégations mensongères de l’occupation israélienne concernant son attaque contre le barrage de Qaraoun, dans l’est du Liban.

Dans un communiqué, le Hezbollah a déclaré : « L’ennemi israélien profère aujourd’hui de fausses allégations et des accusations ridicules pour justifier sa dangereuse agression aux abords du barrage de Qaraoun, l’une des infrastructures hydrauliques les plus vitales et stratégiques du Liban. Ce barrage constitue une source essentielle d’eau, d’irrigation et d’électricité pour des dizaines de régions libanaises, et influe directement sur la sécurité du peuple libanais.»

Le communiqué a ajouté : « Les prétendues préoccupations de l’ennemi concernant les infrastructures libanaises, les ressources en eau, agricoles et électriques du Liban, ainsi que son prétendu souci de l’économie libanaise, ne tromperont personne.»

Le communiqué a affirmé également que « sa tentative de rendre la résistance responsable des crises engendrées par l’occupation et son agression continue, bénéficiant du soutien américain ouvert et direct, ainsi que sa tentative de présenter la résistance comme œuvrant contre les intérêts nationaux libanais, relèvent de l’incitation à la haine interne, attisent les dissensions et sèment la division au sein de la population libanaise.»

Le Hezbollah a souligné que « l’ennemi israélien, qui a détruit des ponts, des routes, des centrales électriques et hydrauliques, des ports, des habitations et des infrastructures civiles lors de ses guerres et de ses attaques répétées contre le Liban, et qui poursuit ses agressions quotidiennes contre le peuple libanais, la souveraineté du Liban et ses ressources nationales, ne peut prétendre s’en préoccuper ni le protéger. Il demeure au contraire la menace réelle et constante qui pèse sur la sécurité, la stabilité, les infrastructures et l’économie du Liban.»

Le Hezbollah a averti que « ces allégations et prétextes fallacieux pourraient annoncer une nouvelle attaque israélienne visant le barrage de Qaraoun ou ses environs, ou encore des infrastructures civiles et vitales au Liban ».

Le parti a porté ces menaces à l’attention de la communauté internationale et des organisations humanitaires et de défense des droits humains, les exhortant « à rompre le silence face aux attaques israéliennes répétées contre le Liban et ses infrastructures ».

Le Hezbollah a également appelé l’État libanais, ainsi que toutes ses institutions, « à tirer la sonnette d’alarme et à ne pas rester de simples observateurs passifs ». Il a insisté sur la nécessité « d’une action immédiate à tous les niveaux diplomatique, juridique et médiatique, ainsi que sur le dépôt d’une plainte urgente auprès des instances internationales compétentes ».

Le Hezbollah a affirmé que « cela permettrait à la communauté internationale d’assumer sa responsabilité de contenir cet ennemi dans son agression et ses crimes contre le Liban et son peuple ».

Le barrage de Qaraoun est le plus grand du pays et sa destruction par une agression ennemie peut noyer des centaines de villages

Deux jours auparavant, les forces d’occupation israéliennes avaient attaqué une route adjacente au barrage de Qaraoun, dans le district de la Bekaa occidentale, au sud-est du Liban, coupant la circulation dans la zone, selon l’Autorité nationale du fleuve Litani.

L’Autorité nationale du fleuve Litani, rattachée au ministère libanais de l’Énergie, a signalé « qu’une frappe aérienne israélienne a ciblé la route longeant le barrage de Qaraoun (le plus grand du Liban), projetant des pierres dans le lac sous l’effet de la force de l’explosion ».

Dans un communiqué, l’Autorité a précisé que « les dégâts visibles concernent la route et les abords du barrage, sans dommages directs à la structure du barrage ni à ses installations ».

L’Autorité a indiqué que « des équipes spécialisées procéderont à une inspection technique et à une évaluation de la structure du barrage et des installations environnantes afin de vérifier leur intégrité structurelle et d’évaluer tout impact potentiel résultant du bombardement ».

Le lac Qaraoun est situé dans la région de la Bekaa occidentale (Liban central). Construit en 1959 sur le fleuve Litani, il couvre une superficie d’environ 12 kilomètres carrés et possède une capacité de stockage de près de 220 millions de mètres cubes.

Le barrage de Qaraoun est le plus grand du pays. Il sert à irriguer les terres agricoles de l’est et du sud du pays, à produire de l’électricité grâce à trois centrales électriques, et constitue également une attraction touristique importante.

Source : Médias