L’Iran condamne l’agression israélienne contre le Liban et exprime sa solidarité avec les Libanais dans la défense de leur souveraineté

Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné, ce vendredi, l’agression israélienne continue contre le Liban, affirmant la solidarité de Téhéran avec ce dernier dans sa démarche de défense de sa souveraineté face aux ambitions de l’occupation israélienne.

Le ministère a déclaré, dans un communiqué, que « Téhéran condamne fermement l’agression israélienne contre différentes régions du Sud, de la Bekaa (l’Est) et de la banlieue sud de la capitale libanaise, qui a entraîné le martyre et la blessure d’un grand nombre du peuple libanais, le déplacement de centaines de milliers de personnes, ainsi que la destruction des infrastructures et des habitations des citoyens ».

Le ministère a également exprimé sa condamnation de l’agression israélienne contre les villes libanaises historiques de Tyr, Nabatiyeh et Saïda.

Les Affaires étrangères iraniennes ont estimé que « le silence des institutions internationales, en particulier le Conseil de sécurité, est la cause de la persistance de l’entité israélienne et de la poursuite de son agression et de ses crimes », soulignant que « l’administration américaine est partenaire et complice de tous les crimes de l’entité israélienne au Liban, en Palestine occupée et dans toute la région ».

Tout en saluant la patience et la résilience légendaires du peuple libanais face à l’agression et à l’occupation israélienne, Téhéran a présenté ses condoléances aux familles des martyrs et au peuple libanais, et a réaffirmé sa solidarité totale avec le Liban dans « sa démarche de défense de sa souveraineté, de sa dignité et de son indépendance face aux ambitions coloniales et expansionnistes de l’entité israélienne ».

Condoléances pour le martyre du journaliste de la chaîne « Al-Alam »

Dans ce contexte, le ministère a présenté ses condoléances à la famille du martyr Hossam Zeidan, journaliste de la chaîne « Al-Alam », ainsi qu’à l’équipe de la chaîne et à la communauté médiatique au Liban et dans le monde. Zeidan est tombé en martyr jeudi lors d’une attaque israélienne ayant visé la ville de Tyr.

Le ministère a estimé que « le meurtre de plus de 300 journalistes par l’entité israélienne en Palestine et au Liban au cours des trois dernières années accroît la responsabilité de la communauté internationale dans la mise en accusation et le châtiment de l’entité israélienne ».

Cette condamnation intervient dans le cadre de la poursuite de l’agression israélienne élargie contre le Liban, malgré la trêve annoncée par les États-Unis, et de l’escalade de l’intensité et du rythme des attaques qui ont touché jeud la ville de Saïda et la région de Choueifat dans la banlieue sud de Beyrouth.

Elle intervient également après des menaces israéliennes répétées de bombarder deux des plus grandes villes du sud du Liban, à savoir Tyr et Nabatiyeh, dans le but de contraindre leurs habitants à les évacuer totalement et de mener à leur encontre une politique de la terre brûlée.

Source : Médias