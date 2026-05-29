Réunion militaire libano-israélienne sur fond de massacres au sud du Liban

Des négociations militaires libano-israéliennes se tiennent, ce vendredi, à Washington sous l’égide des États-Unis, à l’ombre de l’escalade militaire israélienne continue et de l’extension de l’agression hier pour englober la banlieue sud de Beyrouth, dans un message de pression sur le terrain qui précède l’échéance des négociations.

Alors que ces réunions sont censées examiner le mécanisme de mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu et le calendrier du retrait israélien des territoires libanais occupés, ce round intervient au milieu de doutes quant au sérieux d’Israël à respecter ses engagements, au moment où il continue d’imposer de nouvelles réalités sur le terrain par le feu et les agressions.

Il est prévu que la réunion militaire libano-israélienne se tienne sous l’égide des États-Unis au siège du ministère américain de la Défense (le Pentagone).

Selon des informations obtenues précédemment par le quotidien libanais Al-Akhbar, la délégation libanaise a été informée que son rôle est purement technique et qu’elle n’est concernée par aucune discussion politique ; son travail devant se concentrer sur l’examen du mécanisme de mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu et le calendrier du retrait israélien des zones occupées, et ce, dans le cadre de la préparation du prochain round de négociations politiques prévu début juin au ministère américain des Affaires étrangères.

Le commandement de l’armée a annoncé la semaine dernière que « la délégation participante, quelle que soit sa composition, reste attachée aux constantes nationales », soulignant que « les officiers chargés de la mission représentent la patrie et sont attachés à la doctrine de l’armée, tandis que les membres de l’institution militaire exécutent les décisions du commandement en partant de leur engagement envers le devoir national ».

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar