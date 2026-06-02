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    Porte-parole de l’armée de l’ennemi sioniste : Deux soldats de l’armée israélienne ont été blessés suite à l’explosion d’un drone dans le sud du Liban

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