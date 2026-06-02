Abou Obaïda : Notre ennemi s’imagine pouvoir nous affaiblir en assassinant nos dirigeants mais la facture reste impayée jusqu’à ce qu’elle soit réglée

Abou Obaïda, porte-parole militaire des Brigades Ezzeddine al-Qassam, a affirmé mardi que « la facture adressée à l’ennemi israélien resterait impayée jusqu’à ce qu’elle soit intégralement réglée ». Il a souligné que « cet ennemi lâche se berce d’illusions en pensant pouvoir affaiblir la résistance en assassinant ses dirigeants ».

Dans un discours, Abou Obaïda a déclaré : « Il est clair pour toute personne perspicace et rationnelle que nous sommes confrontés à un ennemi méprisable, dépourvu de toute moralité, qui ne respecte pas les accords et qui a une vision erronée de la situation. » Il a fait remarquer que « le bain de sang du peuple palestinien n’a pas cessé malgré les accords ».

Il a ajouté que le sang des chefs martyrs est « le carburant qui nous propulse à travers les difficultés », affirmant que « des chefs demeurent parmi nous, forgés dans la fermeté et la préparation, aguerris par l’expérience et endurcis par la guerre ».

Abou Obaïda au peuple de Gaza : Il nous est interdit de trahir ce sang

Dans un message adressé à la population de la bande de Gaza, Abou Obaïda a déclaré : « Peuple de Gaza, nous avons suivi vos paroles, entendu vos chants et été témoins de vos magnifiques marches d’adieu aux chefs martyrs. Il nous est interdit de trahir ce sang. »

Il a poursuivi : « Nous vous resterons fidèles et nous soutiendrons votre soutien à vos fils moudjahidines. Ces sacrifices, grands et immenses, porteront, si Dieu le veut, leurs fruits et se traduiront par une victoire éclatante. »

Abou Souhaib et Mohammad Awda : rôles déterminants lors du 7 octobre

Abou Obaïda a commémoré le commandant martyr, Ezzeddine al-Haddad (Abou Souhaib), chef d’état-major des Brigades Qassam, soulignant son rôle central dans la planification, la préparation et la supervision directe du passage du 7 octobre.

Il a également évoqué le rôle du grand commandant martyr, Mohammad Awda, expliquant « qu’il a marqué de son empreinte tous les domaines. Il fut parmi les premiers à mettre en place une structure productive militaire au sein des brigades avant de prendre la direction du renseignement militaire, où il joua un rôle fondamental dans la planification de la guerre du 7 octobre ».

Un appel aux médiateurs et à la nation pour contenir l’occupation

Sur le plan politique et international, Abou Oubaïda a souligné que les crimes perpétrés par l’occupation placent les médiateurs et les garants des accords face à une situation critique, affirmant que « le silence et la neutralité ne sont plus acceptables ».

Le porte-parole militaire a appelé à « l’unification et à la conjugaison de tous les efforts pour contenir l’occupation et la contraindre à respecter ses promesses et engagements ». Il a salué « les forces de résistance qui ont infligé de lourdes pertes à l’ennemi et le peuple libanais qui a accompli des actes héroïques face à l’arrogance sioniste ».

En conclusion, Abou Obaïda a lancé un nouvel appel aux nations arabes et islamiques, « les exhortant à mettre de côté leurs différends et à concentrer leurs efforts sur le seul ennemi de la nation ».

Source : Médias