Marine du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) : Washington approche du moment où nous lancerons nos opérations contre les unités navales du CENTCOM

Le commandement de la marine du CGRI en Iran a publié une photo de navires de guerre américains, affirmant que les mouvements et les préparatifs de l’armée américaine sont sous la supervision complète de ses unités.

Le commandement de la marine du CGRI a ajouté que les Américains approchent du moment fatidique du lancement de nos opérations contre les unités navales du Commandement central américain (CENTCOM).

Le commandant des forces aérospatiales du CGRI, le général de brigade Majid Mousavi, avait précédemment déclaré que « des frappes efficaces et ciblées contre l’ennemi se poursuivront depuis toutes les régions du pays jusqu’au retour du calme sur la côte sud et dans le détroit d’Ormuz ».

Cette déclaration fait suite à une attaque américaine menée plus tôt dans la journée, qui a ciblé un aéroport, une gare et deux ponts dans le sud de l’Iran, faisant trois victimes civiles.

Téhéran a réagi à cette attaque, le Corps des gardiens de la révolution islamique annonçant des attaques visant des bases américaines : Al Udeid au Qatar, Azraq en Jordanie et Al Tanf en Syrie.

Source : Médias