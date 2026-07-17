Ministre de la Défense à Sanaa : Face au blocus persistant, toutes les options restent ouvertes et toute escalade sera accueillie par une riposte de même nature

Le ministre de la Défense du gouvernement de Sanaa, le général de division Mohammed al-Atifi, a affirmé que les forces armées yéménites étaient prêtes à envisager toutes les options si le blocus imposé au pays se poursuivait.
Al-Atifi a expliqué que la capacité des forces armées à mettre en œuvre des initiatives concernant les aéroports et les ports maritimes s’était accrue, soulignant que toutes les options étaient désormais envisagées face au blocus en cours.
Il a déclaré : « L’Arabie saoudite doit comprendre que le peuple yéménite dispose désormais de forces militaires et de capacités lui permettant d’imposer ses conditions », indiquant ainsi que « le Yémen, qui a survécu au cours des dix dernières années, est capable de maintenir sa résilience et de remporter la victoire dans la phase à venir ».
Al-Atifi a clarifié la position du peuple yéménite et de ses tribus, qui « se tiennent aux côtés des forces armées face aux ingérences étrangères ». Il a affirmé que le peuple est désormais plus uni et solidaire de ses dirigeants afin de recouvrer ses droits et de mettre fin à l’ingérence saoudienne.
Le général de division Al-Atifi a accusé l’Arabie saoudite de servir les intérêts américains et israéliens au Yémen, déclarant à Riyad qu’elle n’avait que deux options : « Soit se retirer du Yémen, soit faire face à une escalade majeure. »
Il a mis en garde l’Arabie saoudite contre une escalade majeure, affirmant que le Yémen riposterait de la même manière par ses forces armées. Il a précisé que la perte serait celle de l’Arabie saoudite et que les répercussions subies par le Yémen pourraient également l’affecter, à moins qu’elle ne cesse son ingérence dans les affaires yéménites.
Parallèlement, d’importantes manifestations ont eu lieu à Sanaa et dans plusieurs autres gouvernorats du Yémen dans le cadre du « Vendredi de l’avertissement et de la mobilisation », pour exprimer leur soutien au chef du mouvement Ansar Allah, Sayyid Abdul-Malik al-Houthi, et l’exhorter à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le pays.
Ces manifestations font suite à l’attaque saoudienne contre l’aéroport international de Sanaa, à laquelle les forces armées yéménites ont riposté en bombardant l’aéroport d’Abha, situé en profondeur en Arabie saoudite.
Notre demande est la réouverture de l’aéroport de Sanaa à toutes les destinations
L’agence de presse Saba a cité une source au sein de la délégation nationale yéménite de négociation, affirmant que Sanaa exige la réouverture de son aéroport international à toutes les destinations, sans exception.
Cette source a expliqué que l’annonce de la reprise des vols vers Sanaa par les compagnies aériennes est la bienvenue, à condition qu’elle s’inscrive dans le cadre d’un accord avec les autorités compétentes et sans aucune condition préalable. Elle a estimé que certaines tentatives actuelles visaient à contourner les revendications du peuple yéménite par des mesures superficielles.
Elle a souligné que le problème ne se limite plus à la seule question de l’aéroport de Sanaa, mais englobe diverses questions humanitaires, notamment le paiement des salaires des employés.
Source : Médias