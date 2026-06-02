Rubio : Pas d’allègement des sanctions pour l’Iran en échange de la réouverture du détroit d’Ormuz

Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a déclaré mardi devant le Congrès que « l’administration américaine n’a pas proposé d’alléger les sanctions imposées à l’Iran en échange de la réouverture du détroit d’Ormuz ».

M. Rubio a précisé que « tout allègement des sanctions contre Téhéran serait conditionné au respect par l’Iran des conditions relatives à son programme nucléaire ».

Le secrétaire d’État a ajouté que « le détroit devait être rouvert et la sécurité de la navigation maritime garantie sans aucune autre condition de la part de l’Iran, notamment l’arrêt de la perception des droits de passage auprès des navires ».

M. Rubio a également mis en garde la partie iranienne : « Si l’Iran refuse, nous avons d’autres options. »

Ces déclarations interviennent alors que le projet de mémorandum d’entente final avec l’Iran est toujours en discussion à Téhéran, sans qu’aucune réponse n’ait encore été reçue, selon une source proche du dossier qui s’est confiée à l’agence de presse iranienne Mehrnews.

Source : Médias