L’économiste en chef de Moody’s : Trump a une semaine pour conclure un accord avec l’Iran et éviter la récession

Mark Zandi, économiste en chef de Moody’s, a averti que « le président américain Donald Trump n’a qu’une semaine pour conclure un accord avec l’Iran avant que les États-Unis ne soient confrontés à un véritable problème ».

Il a expliqué « qu’un échec des négociations entraînerait une nouvelle hausse des prix du pétrole, risquant de plonger les États-Unis en récession ». D’autres économistes ont partagé ce point de vue, prévenant que « les conséquences économiques de la guerre se feraient bientôt sentir ».

Les prix du pétrole ont flambé lundi matin, le Brent et le WTI enregistrant une hausse d’environ 7 %.

Dans une interview accordée à Bloomberg, M. Zandi a indiqué que « la flambée des prix du pétrole brut avait déjà poussé les États-Unis au bord de la récession et qu’un accord de paix permettrait de faire baisser les prix suffisamment pour éviter au pays de sombrer dans une situation critique ». Il a insisté sur le fait que « les négociations, actuellement au point mort, devaient aboutir très rapidement à un accord dans les prochains jours afin d’empêcher l’aggravation de la crise ».

Baisse des stocks de pétrole et crise de l’essence

L’économiste en chef de Moody’s a souligné la baisse des stocks de pétrole américains, notant que « la Réserve stratégique de pétrole est récemment tombée à 365 millions de barils, son niveau le plus bas depuis près de deux ans, selon l’Agence d’information sur l’énergie (EIA) ».

Il a expliqué que « si aucun accord n’est conclu avec l’Iran, le prix de l’essence atteindra 5 dollars le gallon, un seuil psychologiquement critique pour les consommateurs, suffisant pour plonger une économie déjà fragile en récession, entraînant une baisse des dépenses et une contraction économique ». Il a indiqué « qu’un prix du pétrole brut supérieur à 125 dollars le baril serait un autre indicateur crucial d’une récession imminente, tandis que le prix moyen du gallon d’essence ordinaire aux États-Unis a atteint 4,32 dollars lundi ».

Analyse énergétique : Trump n’a plus d’options avant la fin juin

Dans le même ordre d’idées, HFI Research, une société d’analyse énergétique, qui a décrit les marchés pétroliers comme ayant atteint un « point de non-retour », a indiqué que « Trump ne dispose que de quelques jours pour éviter de graves dommages économiques ».

L’entreprise a déclaré dimanche dans un communiqué : « Dans les heures ou les jours qui viennent, les options et le temps de Trump seront épuisés. Si le détroit d’Ormuz reste fermé d’ici la fin juin, le niveau opérationnel minimal des stocks mondiaux de pétrole est garanti ».

Il convient de noter que « la probabilité que les États-Unis entrent en récession dans les douze prochains mois était d’environ 17 % fin avril », selon une analyse de la Réserve fédérale de New York.

Source : Médias