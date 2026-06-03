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Sud-Liban: L’armée libanaise a fait état de deux militaires blessés dont un officier dans le raid de drone sur un véhicule dans la route menant de Zahrani à Nabatiyeh.
03-06-2026 14:55 PM
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