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    Sud-Liban: L’armée libanaise a fait état de deux militaires blessés dont un officier dans le raid de drone sur un véhicule dans la route menant de Zahrani à Nabatiyeh.

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