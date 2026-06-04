Sanaa salue la riposte iranienne à l’agression américaine : le pari de l’ennemi sur ses capacités militaires s’est révélé perdant

Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement de Sanaa a salué « la position honorable des forces armées iraniennes qui ont riposté à l’agression américaine et ciblé ses bases dans la région », réaffirmant « son soutien au droit de l’Iran de répondre à toute attaque contre son territoire et sa sécurité nationale ».

Le ministère a également salué « la position de la République islamique qui a dissuadé l’entité occupante israélienne de cibler la capitale libanaise, Beyrouth », soulignant que « cela renforce le principe des fronts unis ».

Ces régimes seront les premiers perdants de cette bataille

Le ministère a réitéré son rejet du maintien de bases militaires américaines par certains États du Golfe, bases qui ciblent des pays de la région « au service du projet sioniste et pour protéger l’entité ennemie israélienne ».

Le ministère a dénoncé « la tentative de ces régimes de se victimiser, prétendant être la cible de la riposte iranienne, alors qu’ils fournissent en réalité couverture, protection et soutien financier aux forces d’invasion et d’agression ».

Le ministère a réaffirmé que ces régimes, par leurs politiques insensées, s’infligeront de graves préjudices à eux-mêmes et à leurs populations et seront les premiers à perdre cette bataille. « De l’Iran au Liban, en passant par la Palestine et l’Irak, jusqu’au Yémen », a-t-il déclaré.

Sanaa a souligné que « le combat mené par le peuple honorable de la nation est le combat de tous », affirmant que « la reddition est hors de question » et notant que « la confiance de l’ennemi dans ses capacités militaires a échoué ».

Le ministère a salué « la fermeté et la résilience dont ont fait preuve les populations de l’axe, malgré les souffrances endurées, de l’Iran au Liban, en passant par la Palestine, l’Irak et le Yémen », réaffirmant la position inébranlable du Yémen, « fondée sur des principes et la foi, aux côtés de nos frères de la République islamique d’Iran ».

Cette réaction fait suite aux attaques américaines qui ont visé hier un pétrolier iranien et une tour de télécommunications à Qeshm, dans le sud de l’Iran.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné l’attaque américaine, déclarant que « l’agression perpétrée la nuit dernière par les forces terroristes américaines contre un pétrolier iranien dans le détroit d’Ormuz et une tour de télécommunications sur l’île de Qeshm a été menée depuis le territoire de deux pays de la région ».

Le ministère a ajouté : « Il est évident que la responsabilité des conséquences de cette situation et de ses répercussions incombe aux agresseurs américano-israéliens et à toutes les parties qui leur fournissent des terres et des moyens et les aident à commettre des actes d’agression contre l’Iran. »

Source : Médias