Sanaa revendique une opération contre des sites saoudiens d’approvisionnement et de transport de pétrole

Les forces armées yéménites de Sanaa ont annoncé lundi avoir mené une opération militaire ciblant plusieurs cibles et points sensibles liés à l’approvisionnement et au transport de pétrole brut de l’est de l’Arabie saoudite vers la ville de Yanbu, à l’aide de plusieurs drones.

Les forces armées yéménites ont précisé que l’opération était une réponse à la violation de l’espace aérien yéménite par des drones saoudiens, précisant qu’elle s’inscrivait dans le cadre des mesures prises pour répondre à ces violations.

Des sources saoudiennes ont assuré que la ligne d’approvisionnement d’Aramco dans la région d’Abqaiq et de Riyad a été mise hors service après avoir été touchée par les forces yéménites.

Dimanche, une source yéménite qui s’est confiée à la télévision libanaise d’information Al-Mayadeen avait assuré que les forces armées yéménites ont pris pour cible trois pétroliers saoudiens au cours des dernières 48 heures.

Selon cette source, le nombre de navires saoudiens qui ont fait demi-tour et n’ont pas été autorisés à traverser, de lundi dernier à dimanche, a atteint 16 navires.

La source a indiqué que « depuis l’imposition du blocus yéménite, aucun pétrolier saoudien n’a traversé le détroit de Bab el-Mandeb, ni à l’aller ni au retour, jusqu’à présent ».

La source a souligné que « l’interdiction visant les navires saoudiens est toujours en vigueur », confirmant que « les forces armées yéménites ne laisseront passer aucun navire ».

Ces derniers jours, les forces yéménites ont mené des opérations militaires ciblant des navires, des drones et des cibles sensibles des installations d’Aramco à Jazan (Jizan), en Arabie saoudite, à l’aide de missiles balistiques et de drones, tandis que l’Arabie saoudite a lancé des attaques contre plusieurs sites vitaux et de services dans le gouvernorat d’Hodeïda, dans l’ouest du Yémen.

Les opérations militaires yéménites interviennent alors que la décision du Yémen d’interdire la navigation maritime vers l’Arabie saoudite est entrée en vigueur lundi après-midi dernier, renforçant l’équation « siège pour siège » annoncée par Sanaa en réponse au siège et à l’agression continus menés contre le Yémen depuis 2016.

Source : Médias