Aoun au Haut-Commissaire aux droits de l’homme : Les violations israéliennes continues dans le sud nécessitent une action internationale.

Le président Joseph Aoun a affirmé au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Turk, que « la destruction continue de maisons et le démantèlement de villages par Israël dans le sud constituent une violation directe des droits de l’homme et une violation flagrante des lois et normes internationales, ce qui nécessite une action internationale pour y mettre fin ».

Il a déclaré : « Israël a également ciblé des sites religieux et patrimoniaux, ce qui démontre des intentions malveillantes envers les personnes et les monuments, d’autant plus que ces lieux ne sont pas militaires et ne sont pas le théâtre d’une présence armée. »

Le président Aoun a affirmé que « le Liban est déterminé à mettre en œuvre l’accord-cadre, mais craint que les pratiques israéliennes n’en affectent l’efficacité et il n’acceptera pas la violation continue de ses termes. »

Le commissaire Turk a indiqué pour sa part que « la Commission suit de près l’évolution de la situation au Liban, notamment les attaques israéliennes en cours depuis le 2 mars, afin d’établir un rapport détaillé sur les violations des droits de l’homme ».

Il a dit avoir constaté des violations du droit international, commises par Israël au Liban, dont certaines constituent des crimes de guerre.

Turk a insisté sur la nécessité de respecter le droit international humanitaire et a souligné ses préoccupations concernant les déplacements massifs de population, précisant que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme documente les violations commises par toutes les parties.

Volker Türk a déclaré que les enquêteurs évaluent si les destructions et les déplacements massifs de population constituent des crimes internationaux, et a appelé à renforcer les institutions de l’État libanais, à améliorer les conditions de détention, à abolir la peine de mort et à garantir la responsabilité par le biais de mécanismes juridiques locaux et internationaux.

Source : Médias