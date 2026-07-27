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    L’Arabie saoudite dit avoir intercepté et détruit plusieurs drones provenant du territoire irakien, qui tentaient de cibler des installations pétrolières dans la province orientale et la ville de Riyad.

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