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Cisjordanie occupée : des colons ont établi 8 nouveaux avant-postes de colonisation depuis l’attaque menée contre la localité de Tell, au sud-ouest de Naplouse. (Radio de l’armée israélienne)
27-07-2026 18:13 PM
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