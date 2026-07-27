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    Cisjordanie occupée : des colons ont établi 8 nouveaux avant-postes de colonisation depuis l’attaque menée contre la localité de Tell, au sud-ouest de Naplouse. (Radio de l’armée israélienne)

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      Aoun au Haut-Commissaire aux droits de l’homme : Les violations israéliennes continues dans le sud nécessitent une action internationale.

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