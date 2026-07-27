La radio de l’armée israélienne évoque les crises liées à l’état de préparation de l’armée de l’air

Les déclarations faites par le chef sortant du département de l’équipement de l’armée de l’air israélienne, le général de brigade « Sh », à la radio de l’armée ennemie israélienne ont révélé les défis majeurs auxquels l’armée de l’air a été confrontée pendant la guerre, notamment l’impact de l’embargo sur les armes et les pièces détachées imposé par des pays européens, en plus de la dépendance continue et importante à l’égard des États-Unis pour maintenir la disponibilité opérationnelle de l’aviation militaire.

Le responsable israélien a expliqué qu’un certain nombre de pays signataires du Statut de Rome avaient informé Israël qu’ils ne pouvaient pas lui fournir de pièces détachées pour avions, notamment des composants essentiels tels que des antennes et des cartes électroniques, notant que dans certains cas, le processus d’approvisionnement avait pris beaucoup plus de temps que prévu, tandis que certaines transactions n’avaient jamais été finalisées.

Il a ajouté que des pays et des entreprises ont explicitement annoncé leur refus de fournir des pièces détachées à Israël, tandis que d’autres parties ont invoqué diverses justifications, notamment l’indisponibilité des stocks, des retards de livraison de plusieurs mois, la faillite des fournisseurs, voire des incendies dans les entrepôts.

Le général de brigade « Sh » a confirmé que cette situation a failli entraîner la mise hors service des avions en raison d’une pénurie de pièces détachées, mais que l’état-major a cherché à surmonter la crise en recourant à la rétro-ingénierie, en se procurant des solutions alternatives et en exerçant des pressions économiques et politiques, notamment en essayant d’obtenir l’aide des États-Unis pour faire pression sur certains pays et entreprises fournisseurs.

Concernant les relations avec les États-Unis, le responsable israélien a souligné que les capacités aériennes d’Israël dépendent en grande partie de la fourniture continue de pièces détachées américaines, que ce soit pour les avions F-35, F-15 ou F-16, considérant qu’une rupture complète avec Washington dans ce domaine n’est pas possible et que le mieux que l’on puisse espérer est de réduire l’ampleur de cette dépendance.

Il a également abordé les défis posés par la guerre sur plusieurs fronts, du Yémen à l’Iran, expliquant que le maintien de la capacité opérationnelle exige un stock suffisant de missiles intercepteurs et la possibilité d’opérer des aéronefs pendant des périodes prolongées. Il a souligné que ces questions constituent une source constante de préoccupation pour les forces armées, qui s’efforcent de gérer au mieux les ressources disponibles afin d’assurer la continuité des opérations.

Source : Médias