Médias israéliens : Trump a averti Netanyahu qu’il ne veut pas renouveler la guerre

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi avoir averti le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors de leur entretien téléphonique qu’il serait laissé seul face à l’Iran s’il laissait la récente escalade dégénérer en guerre, notant que cinq pays lui avaient demandé de faire pression sur Netanyahu,

Trump a expliqué à la chaîne israélienne Channel 12 qu’il avait demandé à Netanyahu de ne pas réagir aux attaques iraniennes dimanche soir, précisant qu’il a tenté de limiter l’ampleur de la riposte israélienne à l’Iran.

Concernant le déroulement des négociations qui se poursuivent depuis deux mois, le président américain a déclaré : « Je crois que l’Iran souhaite signer un accord. »

L’Associated Press a cité des responsables régionaux affirmant que l’Arabie saoudite, l’Égypte, le Qatar, la Turquie et le Pakistan ont exhorté l’administration Trump à faire pression sur Israël pour qu’il cesse ses frappes contre l’Iran et le Liban, et ont également exhorté l’Iran à cesser d’attaquer Israël.

Trump a insisté sur le fait que Netanyahu serait finalement contraint d’accepter tout accord négocié entre Washington et Téhéran, car c’est lui qui « prend les décisions », selon le Financial Times britannique, ajoutant : « Il n’aura pas le choix. C’est moi qui décide. Je décide de tout. Il ne décide pas. »

Ce lundi, CNN a cité une source israélienne affirmant que Trump et Netanyahu s’étaient entretenus par téléphone pour la deuxième fois en moins de 24 heures, tandis que la chaîne israélienne Channel 12 a cité un responsable israélien déclarant que « Trump a demandé et Israël a accepté de mettre fin aux attaques contre l’Iran. »

Le site d’information israélien « Central News » a lui aussi rapporté que Trump a transmis un message clair et décisif à « Israël », déclarant que Washington « ne souhaite pas reprendre la guerre ».

Selon ce site web, le « principal accomplissement » de Trump a été d’avoir « freiné l’escalade régionale et empêché une dérive vers une guerre ouverte qui pourrait entraîner les États du Golfe, nuire aux approvisionnements mondiaux en pétrole et plonger l’économie internationale dans une nouvelle spirale ».

Par conséquent, l’administration de la Maison Blanche est consciente que toute nouvelle vague de frappes pourrait anéantir, en quelques jours, tous les « succès politiques » dont Trump a parlé, en conclut le rapport du site.

Source : Médias