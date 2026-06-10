Elections : 61% des Israéliens contre la candidature de Netanyahu qui se présente quand même

Un sondage réalisé par l’Institut israélien de la démocratie a montré qu’une majorité d’Israéliens s’opposent à la candidature du Premier ministre ennemi Benjamin Netanyahu aux prochaines élections à la Knesset, tandis que le parti Likoud s’est empressé de confirmer sa participation à ces élections.

D’après les résultats du sondage, réalisé entre le 31 mai et le 5 juin 2026 auprès d’un échantillon de 603 Juifs et 150 Palestiniens résidant en Israël, 61 % des participants estiment que Netanyahu ne devrait pas se présenter aux prochaines élections, contre 35 % qui soutiennent sa candidature, tandis que les autres n’ont pas précisé leur position.

Les résultats ont montré que 57 % des Israéliens juifs s’opposent à la candidature de Netanyahu, contre 39,5 % qui la soutiennent, tandis que le pourcentage d’opposants parmi les Palestiniens vivant en Israël est passé à 83 %, contre seulement 11 % qui soutiennent sa candidature.

Le sondage a également révélé une division au sein de la droite : 69 % des électeurs de droite soutiennent la réélection de Netanyahu, tandis que près des deux tiers des électeurs de centre-droit s’y opposent. À gauche, au centre-gauche et au centre, une large majorité est contre la poursuite de sa carrière politique.

L’institut a noté que plus d’un tiers des Juifs pensent que la coalition au pouvoir a de meilleures chances de former le prochain gouvernement, contre environ un quart qui pensent que l’opposition a les meilleures chances, tandis qu’environ la moitié des électeurs de gauche et du centre pensent que l’opposition est capable de former un gouvernement même si elle n’est pas pleinement préparée aux élections.

En dépit de ces chiffres, le parti Likoud a annoncé « le Premier ministre Netanyahu se présentera aux prochaines élections et, avec l’aide de Dieu, il gagnera ».

La position du parti fait suite aux remarques de Trump qui ont soulevé des questions quant à l’avenir politique de Netanyahu, ce dernier ayant déclaré lors d’une interview : « Je ne sais pas si Bibi souhaite continuer. Il a eu une carrière incroyable, mais la question demeure de savoir s’il veut poursuivre son activité politique, surtout en tant que Premier ministre en temps de guerre.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar