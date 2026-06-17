Message à Ghalibaf : Cheikh Qassem remercie « l’Iran loyal »

Dans une lettre adressée mardi au président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, le secrétaire général du Hezbollah, cheikh Naïm Qassem, a exprimé sa gratitude envers l’Iran pour son soutien constant et significatif au Liban, et pour son insistance à inclure le Liban dans l’accord américano-iranien visant à mettre fin à la guerre dans la région.

Dans son message, cheikh Qassem a déclaré : « Les mots ne sauraient exprimer notre profonde gratitude pour les positions fermes et solidaires adoptées envers le Liban, son peuple et sa résistance, afin de contraindre l’entité israélienne à cesser immédiatement et définitivement ses opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban, dans le cadre de la fin de la guerre contre la République islamique d’Iran, conformément à la première clause fondamentale de l’accord entre l’Iran et l’Amérique. »

Il a ajouté : « Vous avez transformé le seul espoir réel de mettre fin à l’agression israélo-américaine contre le Liban en une réalité qui a prouvé au monde entier que l’Iran soutient la vérité, la résistance et les opprimés. Si d’autres avaient suivi cette voie, l’Amérique et Israël ne seraient pas devenus aussi tyranniques, et l’occupation sioniste ne se serait pas maintenue enracinée sur la terre de Palestine et à Jérusalem. »

cheikh Qassem a poursuivi : « Nous avons toujours dit que l’Iran a tout donné au Hezbollah, à la résistance et au peuple libanais, sans rien leur prendre en retour. Il nous a donné les moyens de choisir, la force de libérer notre terre, de panser les plaies de notre société et de la soutenir. »

Concernant la riposte iranienne à l’agression israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth, il a déclaré : « L’Iran verse aujourd’hui son sang, affronte l’entité sioniste en réponse à ses bombardements sur la banlieue sud de Beyrouth et en subit les conséquences, au prix de grands sacrifices, qui la menacent d’une guerre. Je le proclame haut et fort : l’Iran est un symbole de fierté et d’honneur. »

Il a ajouté : « Je vous remercie au nom du Hezbollah et de sa Résistance islamique, au nom du peuple libanais qui souhaite vous exprimer sa gratitude, au nom des martyrs, au premier rang desquels le maître des martyrs de la nation, Sayyed Hassan Nasrallah (que Dieu l’agrée), ainsi que des blessés et des prisonniers, en votre qualité de négociateur en chef avec votre équipe directe, notamment le ministre des Affaires étrangères, le Dr Abbas Araghchi. »

Le secrétaire général du parti espérait « transmettre ses remerciements et sa gratitude au Guide suprême, l’ayatollah Sayyed Mojtaba Khamenei, qui nous a comblés de son attention et a ravivé en nous les bénédictions et la sollicitude de l’imam martyr Khamenei (que Dieu sanctifie son âme), ainsi qu’au président de la République, le Dr Pezeshkian, qui aime la résistance, au Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne, cette force lumineuse qui a renversé la situation par sa puissance, et à l’armée, aux élites et à toutes les activités officielles et populaires. »

Il a également évoqué plus particulièrement « le grand peuple iranien », déclarant : « Nous les avons vus sur les places des villes iraniennes et avons entendu leurs appels à sacrifier leur vie pour sauver la résistance et son peuple. Merci. Merci à l’Iran loyal. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. »

Ce message intervient peu après l’annonce d’un accord conclu entre les États-Unis et l’Iran pour mettre fin à la guerre, dont la première clause prévoit la cessation des agressions sur tous les fronts de résistance dans la région, notamment au Liban. De ce fait, les attaques israéliennes contre le Liban ont largement diminué après l’intensification des agressions de l’occupant ces derniers temps.