Cheikh Qassem: Nous avons brisé le projet israélien, pas de zones d’expérimentation pour l’occupation, nous sommes prêts à coopérer au Liban

Le secrétaire général du Hezbollah, cheikh Naïm Qassem, a félicité le peuple iranien, la résistance, ainsi que les pays et les peuples de la région pour « cette grande victoire », remerciant l’Iran d’avoir « mobilisé la communauté libanaise, tant en tant que résistance qu’en tant que peuple, grâce à la force de leur esprit de sacrifice et en contraignant Israël à mettre un terme à son agression ».

Cheikh Qassem a déclaré que les objectifs de la guerre étaient « de renverser le régime et d’anéantir la précieuse vie dans l’Iran révolutionnaire », soulignant que cet objectif « a échoué et que la situation a changé ». Il a estimé que « la puissance de la tyrannie américaine a été brisée et son projet colonial en Iran a échoué grâce aux immenses sacrifices consentis ».

Il a ajouté que l’Iran avait consenti « d’immenses sacrifices, au premier rang desquels le Guide suprême martyr, Sayyid Khamenei, ainsi que tous les dirigeants, fonctionnaires et citoyens », soulignant qu’il était devenu « une puissance significative, influente dans la région et dans le monde », et que l’équilibre des pouvoirs « évoluera favorablement en faveur des peuples de la région ».

« Israël » veut occuper le Liban… et son projet est d’annexer toute la région

Cheikh Qassem a insisté sur le fait que la résistance libanaise s’oppose à l’agression israélienne, rappelant que depuis 1948, Israël cherche à affaiblir le Liban pour l’occuper et l’annexer, et que le chef du gouvernement d’occupation, Benjamin Netanyahu, a explicitement déclaré son désir de créer un « Grand Israël ».

Il a affirmé que les faits sur le terrain démontrent l’expansion israélienne, ajoutant : « Il ne s’agit pas d’intentions expansionnistes, mais d’expansion ; il ne s’agit pas d’intentions agressives, mais d’agression ; il ne s’agit pas d’un objectif criminel, mais d’actes criminels. »

Le projet d’occupation vise l’extermination et l’éradication d’une large partie de la société libanaise

Il a affirmé que ce projet d’occupation a pour but d’« éliminer le Hezbollah militairement, culturellement, politiquement et socialement, ce qui revient à exterminer et à exécuter une large partie de la société libanaise ». Il a ajouté que ce plan vise à faciliter « l’absorption du Liban » et que l’occupation « ne se contente pas de cibler ceux qui la combattent, mais cherche à asservir toute la région ».

Il a affirmé que « le danger est existentiel » et que la résistance ne se bat pas pour un territoire, mais pour « défendre l’existence, la vie, la terre, l’avenir, le chemin et la voie », soulignant que la résistance est « un prolongement de la lutte pour la libération et qui œuvre à sa réalisation ».

Il a ajouté : « Nous avons contrecarré le projet d’Israël et l’avons empêché de nous tuer, de s’emparer de nos terres, de s’y installer et de réaliser son projet de Grand Israël », soulignant que la résistance et son peuple ont payé un lourd tribut en affrontant « le projet le plus dangereux contre le Liban ».

La résistance est légendaire

Cheikh Qassem a déclaré : « Si nous n’avions pas tenu bon, le Liban n’aurait pas survécu des années plus tard, et si la résistance et son peuple n’avaient pas persévéré, le Liban n’aurait pas été sauvé. » Il a ajouté : « Vous considérez cette résistance comme légendaire, alors ne prêtez pas attention aux vaincus. »

Dans ce contexte, cheikh Qassem a appelé à tirer profit de « ce moment crucial que nous vivons après l’accord d’expulsion d’Israël », insistant sur le fait que la force réside dans « la foi, la volonté et les capacités », et que la fermeté n’est pas seulement militaire, mais aussi « spirituelle ».

Il a ajouté que « certains combattants étaient retournés au front malgré de multiples blessures, précisant que la résistance avait mené 3 185 opérations, soit une moyenne de 30 opérations par jour ».

Il a expliqué que « 518 véhicules et 85 aéronefs ennemis avaient été ciblés, dont 12 drones et 12 hélicoptères abattus et un endommagé ». Il a souligné que « 1 347 pertes israéliennes avaient été enregistrées », ajoutant « Pour eux, un blessé est comme un mort, car ils sont contraints de faire la guerre. »

La résistance est l’arme décisive et la force sur le champ de bataille

Cheikh Qassem a affirmé que la résistance est « forte », qu’elle est « la terre, le sol, les arbres, l’air et le sang pourpre », ajoutant qu’elle est « l’arme décisive et la force sur le champ de bataille, et le peuple dont les corps sont façonnés par la terre du Sud, dont les âmes sont liées au Créateur des cieux et de la terre, et dont les fils sont des martyrs.»

Il a souligné que la résistance « déracinera et ne sera pas déracinée », et qu’elle est confiante dans une victoire éclatante « pour obtenir la souveraineté du Liban sur son territoire et ses droits, et pour expulser Israël ».

Il a ajouté que la limite des négociations avec l’ennemi israélien est la « sécurité mutuelle », insistant sur le fait que « tout projet sous couvert de désarmement sera voué à l’échec ».

Il a déclaré : « Allons-nous négocier uniquement pour donner aux Israéliens ce qu’ils veulent, et ce qu’ils n’ont pu obtenir par la guerre, ils veulent l’obtenir par la politique ?»

L’armée libanaise se déployera au sud du fleuve Litani… et il n’existe aucune zone expérimentale ou zone de sécurité

Cheikh Qassem a appelé à tirer profit de l’« Accord du 27 novembre pour mettre fin à l’agression aérienne, terrestre et maritime », au retrait d’« Israël », à la libération des prisonniers et au retour des familles déplacées.

Il a souligné que l’armée libanaise est déployée exclusivement au sud du fleuve Litani, conformément à l’accord, insistant sur le fait qu’« il n’y a pas de zones expérimentales, pas de zones de sécurité pour Israël, pas de zones jaunes, rouges ou vertes. Israël doit partir, et il partira. »

La résistance est prête à coopérer… et nous faciliterons le déploiement de l’armée libanaise dans le sud

Il a également appelé les autorités libanaises et toutes les parties concernées à consolider le discours des revendications libanaises face à l’ennemi israélien, sans le lier à aucune question interne, soulignant que tout ce qui touche à la stabilisation de la situation intérieure doit être totalement exclu du champ des négociations.

Il a affirmé que la revendication fondamentale de toute négociation doit être « le rétablissement de la souveraineté du Liban », car « Israël est l’agresseur et n’a aucun droit de s’ingérer dans la gestion de notre souveraineté ».

Il a appelé le président de la République et les dirigeants politiques à assumer leur responsabilité de promouvoir l’unité, le dialogue, des discussions apaisées et un consensus au sein du peuple libanais, insistant sur le fait que la résistance est prête à coopérer et a facilité le déploiement de l’armée libanaise dans le sud.

Il a ajouté que la résistance a été « la force la plus disciplinée pendant 15 mois », appelant chacun à « rester uni en cette période cruciale ».

cheikh Qassem a conclu en soulignant son rejet des négociations directes, les considérant comme des « diktats humiliants imposés sous le feu des critiques et sans fondement », et comme « toutes des concessions dans lesquelles les Américains et les Israéliens conspirent contre le Liban », appelant à un arrêt des attaques et à travailler ensemble pour « libérer le pays et assurer l’avenir des enfants ».

Source : Médias