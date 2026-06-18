Un soldat israélien abattu et plusieurs autres blessés dans deux incidents distincts au Sud-Liban

L’armée d’occupation israélienne a annoncé la mort d’un soldat de la 36e division lors des combats en cours au Sud-Liban.

La chaine israélienne Kan a précisé : « Mercredi, vers 17h00, une équipe de combattants rattachée au quartier général du commandant adjoint de la 36e division, aux côtés de forces de la brigade Givati, progressait à pied dans la zone du fleuve Litani, près du village d’Al-Taybeh, lorsqu’un engin explosif a détoné dans leur direction ».

Et d’ajouter : « L’explosion a entraîné la mort du sergent-chef (réserviste) Alexander Philin et a blessé sept autres combattants : trois modérément et quatre légèrement ».

« Parmi les blessés modérés figurent le commandant adjoint de la 36e division (un officier au grade de colonel) ainsi qu’un commandant de bataillon de réserve du groupe de transport 556 (au grade de lieutenant-colonel). Parmi les blessés légers figure une réserviste », a-t-on indiqué de même source.

L’armée d’occupation israélienne a ouvert une enquête sur les circonstances de l’incident.

Cet incident est survenu quelques heures après que cinq soldats israéliens eurent été blessés lors d’une attaque menée par deux drones d’assaut du Hezbollah, ciblant successivement une force militaire puis la force d’évacuation.

Lors de cette opération, l’un des soldats a été grièvement blessé, tandis que les blessures des autres oscillaient entre modérées et légères.

De son côté, le ministère israélien de la Santé a indiqué que le nombre total de blessés pris en charge par les hôpitaux depuis le lancement de ce qui est nommé l’opération « Rugissement du Lion », le 28 février, s’élève à 9 230 soldats.

Dans son communiqué, le ministère a fait état de 21 nouveaux blessés enregistrés depuis la dernière mise à jour des données lundi dernier.

Les données ont également révélé que les hôpitaux de l’occupation israélienne ont enregistré, pour le seul front Nord et après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu avec l’Iran, un total de 1 331 blessés, tandis que le bilan des blessés enregistrés sur ce même front après le cessez-le-feu avec le Liban a atteint 913.

Source : Médias