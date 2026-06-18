Moscou frappée par une vaste attaque ukrainienne, une importante raffinerie touchée

L’Ukraine a lancé tôt jeudi matin sa plus importante attaque de drones contre Moscou depuis au moins deux ans, provoquant des incendies dans la région autour de la capitale russe et perturbant le fonctionnement de ses principaux aéroports, selon les autorités.

Plusieurs projectiles ont touché une importante raffinerie moscovite au cours de cette « attaque de grande envergure », a affirmé le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, sans préciser l’étendue des dégâts.

Ces bombardements spectaculaires interviennent au moment où Vladimir Poutine accueille à Kazan, à environ 700 km à l’est de la capitale russe, des dirigeants asiatiques pour un sommet où il est question, entre autres, de la poursuite des livraisons d’hydrocarbures russes à l’Asie.

Le président russe n’a pas fait allusion à cette attaque dans son discours pendant la session plénière de ce sommet jeudi matin mais son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, interrogé sur ce sujet, a affirmé que la Russie continuerait d’effectuer « des frappes massives » contre l’Ukraine.

Le chef de l’Etat ukrainien Volodymyr Zelensky a, quant à lui, qualifié l’attaque de « réponse pleinement justifiée » aux frappes russes.

« Le principal, c’est que le peuple russe commence à sentir qu’un seul homme, Poutine, livre cette guerre, tandis que des gens ordinaires en payent tout le prix », a-t-il ajouté, dans un message audio envoyé à la presse.

De grands panaches de fumée noire s’échappaient toujours jeudi après-midi de la raffinerie de la compagnie russe Gazpromneft située dans le quartier de Kapotnia, dans le sud-est de Moscou, selon un journaliste de l’AFP sur place.

Des hélicoptères étaient engagés pour lutter contre les flammes, toujours selon un journaliste de l’AFP, tandis qu’une odeur âcre flottait dans l’air.

Un important incendie, toujours en cours jeudi après-midi, s’est aussi déclaré dans le grand marché couvert Sadovod, situé dans la zone. Un autre centre commercial a également pris feu mais les flammes ont été maîtrisées, d’après les autorités.

« C’est vraiment terrifiant », témoigne auprès de l’AFP Valentina, 29 ans, réveillée par le bruit. Elle désigne de la main les colonnes de fumée noire qui s’élèvent à quelques kilomètres de distance du parc où elle est sortie avec sa fille.

Cette raffinerie, déjà atteinte mardi par une frappe ukrainienne, assure plus d’un tiers des besoins en carburant de la capitale russe, notamment pour ses aéroports, selon des informations disponibles sur son site internet officiel.

Au moins 17 personnes parmi lesquelles deux enfants ont été blessées dans la région de Moscou au cours de ces bombardements, a dit son gouverneur.

Le fonctionnement des principaux aéroports moscovites (Vnoukovo, Chérémétievo, Joukovski, Domodedovo) a été suspendu pendant plusieurs heures.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que plus de 500 drones ukrainiens avaient été interceptés pendant la nuit, le maire de Moscou affirmant que 180 ont été abattus au moment où ils s’approchaient de la capitale.

Il s’agit de la plus importante attaque contre la capitale russe depuis au moins deux ans, a rapporté l’agence de presse officielle russe Tass.

Ces derniers mois, Kiev a intensifié ses frappes de drones contre la Russie, visant notamment les infrastructures pétrolières, afin de tarir la manne des hydrocarbures permettant à Moscou de financer son effort de guerre.

Les négociations pour essayer de mettre fin au conflit, déclenché par l’attaque russe à grande échelle contre l’Ukraine en février 2022, restent dans l’impasse, tandis que l’avancée des forces russes sur le front ukrainien a fortement ralenti cette année.

L’Ukraine est pour sa part quasi-quotidiennement la cible de bombardements russes : dans la nuit de mercredi à jeudi, sept missiles et 239 drones ont été tirés vers son territoire, selon l’armée de l’air ukrainienne.

Conséquence, une personne a été tuée et onze autres blessées à Dnipro (centre-est) jeudi matin, et un homme est mort dans des frappes sur la région de Soumy (nord), ont signalé les autorités locales.

En début de semaine, au cours du sommet du G7 en France, le président américain Donald Trump a déclaré que Moscou devrait « conclure un accord » pour mettre fin à la guerre.

Source : AFP