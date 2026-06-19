Le guide suprême donne son approbation au mémorandum d’entente avec les USA sous conditions

Quelques heures apres la signature du Mémorandum d’entente entre l’Iran et les Etats Unis, le guide suprême de la Révolution islamique au peuple iranien sayyed Mojtaba Khamenei a déclaré lui avoir accordé son approbation sous conditions que le président Massoud Pezeshkian devrait veiller à faire respecter.

Ci-dessous le texte intégral du discours du Guide iranien.

« Ô peuple loyal d’Iran, comme vous le savez, un Mémorandum d’entente a été signé entre les présidents de l’Iran et des États-Unis. Pour parvenir à ce résultat, les responsables concernés ont déployé des efforts considérables, en toute bonne foi et sincérité. Certes, c’est le président des États-Unis, par faiblesse et par nécessité, qui a eu recours à divers moyens de pression.

Quant à moi, j’avais en principe une opinion différente. Cependant, compte tenu de l’engagement que m’a pris le président, en sa qualité de président du Conseil suprême de sécurité nationale, en son nom et au nom des autres membres, de garantir les droits du peuple iranien et du Front de la résistance, et de sa déclaration explicite d’en assumer la responsabilité, j’ai autorisé son approbation. Ils ont également affirmé clairement qu’ils ne céderaient à aucune exigence excessive si la partie américaine tentait de les imposer.

À partir de cet instant, nous — c’est-à-dire vous, le noble peuple, et moi votre humble serviteur — attendrons la réalisation des conditions susmentionnées. Il va de soi, cependant, que toute négociation directe qui pourrait avoir lieu à l’avenir n’implique en aucun cas l’acceptation de la position de l’ennemi. Nous espérons que les prières ferventes de notre maître — que Dieu Tout-Puissant hâte son retour — apporteront diverses victoires et conquêtes au noble peuple iranien. »

Source : Médias