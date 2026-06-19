Crise de colère chez les responsables israéliens après la mort de 4 militaires. Fadlallah rappelle qu’ils ont été tués sur le sol libanais

L’embuscade de la résistance qui a tué au sud du Liban 4 militaires israéliens dont un officier et blessé 17 autres a enragé les dirigeants israéliens qui se sont mis à proférer des menaces de vengeance.

« Culte génocidaire »

La réaction la plus enragée est venue de la part du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir. Pour lui, « tout le Liban devrait brûler ».

Le chef de la diplomatie iranien Abbas Araghchi a répondu à cette déclaration.

« Il ne s’agit pas d’une diatribe d’un génocidaire lunatique isolé. C’est une déclaration publique du ministre de la Sécurité nationale du régime israélien », a écrit sur X M. Araghchi.

« Ce culte génocidaire, basé à Tel Aviv, représente une menace pour l’humanité entière (…) Son seul objectif est la guerre permanente », a ajouté M. Araghchi.

Les quatre soldats ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi dans un tir contre leur char Merkava dans la localité de Kfar Tibnite au sud du Liban. L’armée israélienne tente depuis plusieurs jours de prendre le contrôle de la colline stratégique Ali al-Taher située sur le versant nord de cette localité.

« Un prix très lourd »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a pour sa part menacé de faire « payer un prix très lourd au Hezbollah », assurant qu’ »Israël n’acceptera aucune attaque contre nos soldats ou notre territoire », ajoute-t-il.

L’armée israélienne « restera dans la zone de sécurité dans le sud du Liban aussi longtemps que nécessaire, a-t-il affirmé.

Le ministre de la Défense Israël Katz a de son côté prévenu d’une riposte israélienne « avec une force considérable » à toute attaque de la résistance libanaise.

Alors que l’armée israélienne assure avoir bombardé ce vendredi 80 cibles de la résistance au sud et dans la Békaa, les images et les rapports médiatiques libanais montrent bien qu’elle s’est attaquée aux zones résidentielles civiles. 7 enfants figurent parmi les 18 martyrs recensés dans les raids perpétrés au sud du Liban. Un secouriste aussi fait partie des martyrs.

Huckabee contre Barrot

Fait marquant, l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël s’est lui aussi mêlé à cette crise de colère.

Il s’est chargé de répondre au ministre français des AE qui a demandé à Israël de « respecter » le protocole d’accord signé mercredi entre l’Iran et les États-Unis, qui prévoit la « cessation des hostilités » y compris au Liban.

« La France obtient-elle toutes ses informations auprès du Hezbollah ? », a lancé Mike Huckabee sur X. « Le cessez-le-feu commence lorsque le Hezbollah cesse de tirer et de tuer », a ajouté le représentant américain.

« Cet accord prévoit la cessation des hostilités, le gouvernement israélien doit le respecter, et les États-Unis en particulier doivent exercer toute la pression nécessaire sur le gouvernement israélien pour que ce soit le cas », avait affirmé Jean-Noël Barrot sur la radio France Info.

« Sur le sol libanais »

Le député du Hezbollah Hassan Fadlallah a pour sa part accusé l’ennemi sioniste de ne pas respecter le cessez-le-feu tel que cela est prescrit par le protocole d’accord conclu entre l’Iran et les USA et de vouloir au contraire « étendre son occupation du sud Liban ».

« Il tente d’atteindre la colline Ali al-Taher qui surplombe la ville de Nabatiyeh et ses environs », a-t-il insisté, indiquant que « la résistance repousse l’ennemi sur le sol libanais et ses soldats ont été tués sur notre terre ».

« Nous avons été informés par les Iraniens que la poursuite des négociations dépend de l’exécution de la première clause qui comprend un cessez-le-feu global de cessez-le-feu, raison pour laquelle la première session n’a pas été tenue », a rappelé Fadlallah, évoquant la décision de Téhéran de suspendre sa participation aux négociations de ce vendredi à Genève.

Commentant les déclarations des responsables israéliens, l’expert libanais en questions stratégiques Houssam Matar a écrit sur X : « celui qui lit les déclarations de l’ennemi va croire que la colline Ali al-Taher se trouve à proximité de Haïfa et que nous sommes en train de l’attaquer pour l’occuper ».

Il a conclu : « C’est le comble de l’insolence et de la manipulation ».

Ce vendredi, Média de guerre a publié un clip vidéo de propagande avec pour titre en arabe et en hébreux : « Si vous allez vous retirer dans tous les cas, pourquoi seriez-vous les derniers tués ? »

Source : Divers