Liban : Des dizaines de raids ennemis sur le sud et la Békaa de l’Ouest. 25 martyrs et 35 blessés depuis ce matin

25 martyrs et 35 blessés au moins est le bilan encore provisoire des raids israéliens meurtriers perpétrés contre le sud du Liban depuis ce samedi matin.

« Nous avons évacué 47 citoyens et 12 blessés, et transporté les corps de 16 martyrs suite aux attaques israéliennes sur Nabatiyeh », a-t-elle indiqué alors que l’armée libanaise a fait état de la mort de l’un de ses soldats, Jamil Nahhal (né en 2001), lors d’une frappe aérienne israélienne visant la ville de Kfar Remmane, dans le sud du Liban.

« Les attaques israéliennes brutales et continues contre le Liban ont entraîné des morts et des blessés et visent à entraver toute solution qui permettrait de rétablir la stabilité dans le pays », a déploré l’armée libanaise.

Les correspondants d’al-Manar ont rendu compte de plus de 90 raids ennemis depuis le matin, contre près de trente localités et villages.

Les localités visées par les raids d’avions de combat :

Nabatiyeh Fawqa, Kfar Tebnite et son entourage, Jabal al-Rafi’, Kfar Remmane, Soujod, entre Toule et Kafra, Kfar Joz, Choukine, Habbouche, Nemeyriyeh, Aarabsalim, Zebdine et son entourage, al-Mahmoudiyah, al-Rayhane, Bourj Qalawiyah, la ville de Nabatiyeh, Bariche, Chohour, Qannarite, Jibchite…

Les localités visées par les raids de drones :

La ville de Nabatiyeh, Deir al-Zahrani, Douweir, Deir Qanoune Ras al-Ain, Kawthariyet al-Riz,…

Les localités visées par le pilonnage d’artillerie :

Majdal Zoune, Habbouche et Haroufe…

A Qannarite dans le district de Saïda, un raid a visé la maison d’un martyr qui a succombé vendredi, tuant son épouse, ses enfants et les membres d’une autre famille. Le ministère de la Santé a rendu compte de 7 martyrs et 13 blessés dont 5 enfants en 5 femmes.

L’agence de presse nationale libanaise a annoncé dans la journée que cinq personnes avaient été tuées ce matin lors d’une frappe aérienne israélienne qui a ciblé des maisons dans la localité de Aarabsalim.

Jana Ali Hachem, une jeune mariée enceinte figure parmi les martyrs.

A Bariche, ont été dénombrés 4 martyrs de la famille Khalil, dont les parents et leurs deux enfants.

Mohamad Fandi et Yasser al-Ahmad, deux palestiniens du camp des réfugiés d’al-Rachidiyeh à Tyr font partie des martyrs.

A Sohmor, 3 martyrs ont été dénombrés dont deux femmes. Un enfant est porté disparu.

Vendredi, plus de 65 martyrs ont été recensés et 15 disparus.

Parmi eux figurait la militante de l’environnement Mona Khalil qui a succombé dans un raid sur sa demeure située sur la plage de la localité al-Mansouri, dans le secteur occidental. Connue sous l’appellation de la Maison orange, cette demeure, avait servi de refuge aux tortues maritimes menacées d’extinction et de centre de défense de l’environnement.

Source : Divers