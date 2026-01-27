Le Hamas affirme avoir rempli toutes ses obligations en vertu de l’accord de cessez-le-feu à Gaza

Un haut responsable du Hamas affirme que le mouvement de résistance palestinien a rempli toutes ses obligations en vertu de l’accord de cessez-le-feu à Gaza après avoir remis le corps du dernier captif israélien présent sur le territoire assiégé.

Husam Badran a déclaré lundi que tous les captifs israéliens, vivants et morts, avaient été remis conformément à l’accord.

Le responsable du Hamas a souligné que la livraison du corps du dernier captif à Gaza a dépouillé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de tous les prétextes qu’il utilisait pour retarder la mise en œuvre de l’accord.

Il a exhorté les médiateurs à intensifier leurs efforts et à faire pression sur ‘Israël’ pour qu’il mette pleinement en œuvre ses engagements.

M.Badran a averti que les manœuvres dilatoires persistantes d’Israël compromettaient les perspectives de maintien du cessez-le-feu à Gaza.

Il a souligné que le régime israélien devait être contraint de retirer ses forces de Gaza, d’autoriser l’entrée de l’aide humanitaire et d’ouvrir le point de passage de Rafah dans les deux sens.

Auparavant, le Hamas avait publié un communiqué confirmant qu’il avait déployé des efforts considérables pour retrouver le corps du dernier captif et avait fourni aux médiateurs les informations nécessaires de première main, ce qui a contribué à la découverte du corps.

Le mouvement souligne que cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’engagement total de la Résistance envers les exigences de la première phase de l’accord de cessez-le-feu, puisqu’elle a rempli toutes ses obligations de manière claire et responsable.

En retour, le mouvement de résistance a affirmé qu’Israël devait appliquer intégralement les termes de l’accord de cessez-le-feu, sans hésitation ni retard, et s’engager à respecter toutes les obligations qui en découlent, notamment l’ouverture du point de passage de Rafah dans les deux sens sans restriction, l’entrée des biens nécessaires à la bande de Gaza dans les quantités requises, la levée de l’interdiction visant chacun d’eux, le retrait complet de la bande de Gaza et la facilitation du travail du Comité national chargé de la gestion de la bande côtière.

Le Hamas a également appelé les pays garants à assumer leurs responsabilités en veillant à la mise en œuvre de toutes les obligations bloquées par l’occupation.

Les violations par ‘Israël’ de l’accord de cessez-le-feu à Gaza se poursuivent sans relâche, faisant de nombreuses victimes civiles palestiniennes dans un contexte de détérioration de la situation humanitaire sur le territoire.

Trois civils tués lors des dernières agressions israéliennes

Entre-temps les agressions israéliennes se poursuivent sur le terrain. Un civil a été tué par des tirs des forces d’occupation mardi matin dans le camp de réfugiés de Halawa, à Jabaliya, au nord de la ville de Gaza.

Deux autres Palestiniens ont perdu la vie lors d’autres attaques israéliennes contre le camp de réfugiés d’al-Bureij, dans le centre de Gaza, et dans le quartier d’al-Tuffah, à Gaza City. Ces nouveaux décès portent à près de 490 le nombre de martyrs palestiniens depuis l’entrée en vigueur de l’accord de cessez-le-feu.

Le génocide perpétré par le régime israélien a coûté la vie à plus de 71 600 civils depuis octobre 2023 et a fait plus de 171 400 blessés. Par ailleurs, la Défense civile de Gaza a averti que la situation humanitaire du territoire avait atteint un stade critique et sans précédent, les besoins les plus élémentaires de la vie faisant totalement défaut.

Elle a ajouté que des milliers de civils, notamment des enfants, des femmes et des malades, subissent les conséquences et endurent des épreuves qui dépassent l’entendement humain.

Source : Avec PressTV