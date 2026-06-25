Ghalibaf : les USA n’exportent que du soja, des fausses promesses et des attaques verbales

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a critiqué les déclarations américaines concernant les avoirs iraniens débloqués, affirmant que les États-Unis propageaient de fausses allégations quant à leur utilisation.

Ghalibaf a déclaré que les États-Unis « affirment à tort que les avoirs iraniens débloqués serviront à acheter leurs produits agricoles ».

Il a ajouté : « La seule récolte que nous faisons, c’est celle que vous avez semée, à savoir des décennies de méfiance. »

Ghalibaf a poursuivi en affirmant que les États-Unis « n’exportent rien d’autre que du soja génétiquement modifié, de fausses promesses et des attaques verbales ».

Lundi, le président américain Donald Trump, avait déclaré que les fonds iraniens gelés qui seront débloqués « serviront exclusivement à acheter des produits alimentaires auprès d’agriculteurs américains ».

Téhéran affirme qu’aucune obligation contractuelle ne restreint sa décision quant à l’utilisation de ces fonds et souligne que la décision concernant leur utilisation lui appartient exclusivement.

Les avoirs iraniens gelés constituent l’un des points les plus sensibles des négociations en cours entre les deux parties. Téhéran les considère comme un droit souverain non négociable, tandis que Washington cherche à lier toute mesure relative à ces fonds à des accords et mécanismes de mise en œuvre liés aux récents accords.

Source : Médias