Bombe atomique iranienne : Netanyahu qualifié de « menteur » par ses opposants

A l’approche du scrutin législatif, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est la cible de critiques acerbes tandis que les sondages le montrent en perte de vitesse par rapport à l’ancien chef d’état-major de l’armée israélienne, Gadi Eisenkot qui pourrait lui succéder.

Ce mercredi, ses déclarations sur la possession de l’arme nucléaire par l’Iran avant l’attaque, lui ont valu une levée de bouclier de la part d’Eisenkot et d’autres opposants qui l’ont qualifié de « menteur ».

« Netanyahu a tenu des propos scandaleux. L’Iran n’a jamais possédé de bombes nucléaires. Il invente de toutes pièces ces allégations pour effrayer l’opinion publique israélienne », a répliqué Eisenkot lors d’une conférence organisée dans le centre d’Israël, selon le Yediot Ahronoth.

Eisenkot faisait référence aux déclarations faites par Netanyahu mardi soir lors d’une interview accordée à la chaîne israélienne Channel 14, dans laquelle il a déclaré : « Nous avons attaqué l’Iran à deux reprises pour nous sauver de l’anéantissement par les bombes nucléaires qu’ils possédaient déjà. »

Eisenkot, qui a été chef d’état-major de l’armée israélienne entre 2015 et 2019, a annoncé mardi son intention de se présenter au poste de Premier ministre.

Début juin, l’ancien Premier ministre israélien Yaïr Lapid avait annoncé qu’Eisenkot, allait rejoindre la nouvelle alliance politique qu’il forme avec l’ancien Premier ministre Naftali Bennett sous le nom de parti Bejad.

Lapid a lui aussi accusé ce mercredi Netanyahu de mensonge.

« Netanyahu a recours au mensonge pour instiller la peur dans le cœur des Israéliens et exagérer ses réalisations, surtout à l’approche des prochaines élections », a-t-il déclaré. Le mandat actuel de la Knesset prend fin en octobre prochain, les élections devant avoir lieu à la mi-septembre ou à la fin octobre 2026

Depuis début juin, les sondages d’opinion israéliens ont révélé une baisse de la popularité de Netanyahu, en faveur de l’ancien chef d’état-major Eisenkot.

Selon le sondage réalisé par la chaîne israélienne Channel 12, Eisenkot a recueilli 38 % des suffrages en tant que personne la plus apte à diriger le gouvernement, contre seulement 35 % pour Netanyahu.

Le parti Yeshar, dirigé par Eisenkot qui continue de renforcer sa présence politique pourrait obtenir 19 sièges à la prochaine Knesset israélienne, soit une augmentation de deux sièges par rapport au scrutin précédent.

Un désastre stratégique

Parmi les médias israéliens, le site web Zaman Israel est le plus critique contre Netanyahu.il l’accuse d’avoir provoqué un désastre stratégique à Israël.

Il estime qu’« il n’y a pas d’échec dans l’histoire d’Israël qui puisse égaler, par son ampleur et peut-être aussi par ses répercussions, la tempête parfaite qui ravage actuellement la doctrine de sécurité menée depuis des années par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. »

Il reproche à cette doctrine de « reposer sur deux piliers fondamentaux : premièrement, une opposition farouche à toute tentative de parvenir à un règlement politique avec les Palestiniens ; et deuxièmement, une obsession pour la menace nucléaire iranienne. »

Le site accuse Netanyahu, « d’avoir tout fait, tout au long de ses années au pouvoir, pour contrecarrer toute possibilité de parvenir à un règlement qui mettrait fin au conflit, ou du moins en réduirait l’intensité. »

« Le refus persistant d’avancer vers un règlement, parallèlement à l’approfondissement de l’occupation, a conduit à des résultats clairs : une érosion continue du soutien à Israël et sa transformation en un État paria dans l’opinion publique et parmi les gouvernements des pays démocratiques, la rupture des ponts avec les bases de soutien traditionnelles aux États-Unis et la transformation du projet sioniste en un projet de plus en plus isolé sur la scène internationale », déplore Zaman Israel.

Source : Médias