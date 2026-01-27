Gaza : l’apartheid “jusque dans la mort”. 200 tombes profanées pour retrouver le corps du dernier détenu israélien

Alors qu’Israël menait une opération d’ampleur pour retrouver le corps du dernier otage israélien demeuré dans la bande de Gaza, des tombes palestiniennes ont été profanées, des bâtiments détruits et plusieurs personnes ont été tuées ou blessées.

Les recherches du corps de Ran Gvili ont débuté dimanche matin, et mené à d’importantes opérations de démolition dans la région d’al-Sanafour et autour du cimetière d’al-Batsh, situé à l’est de la ville de Gaza.

L’apartheid jusque dans la mort

Plus de 200 tombes du cimetière musulman ont été profanées par l’armée israélienne, accompagnée d’équipes médico-légales comparant les empreintes dentaires afin d’identifier le détenu israélien recherché. De nombreuses critiques ont été soulevées, affirmant que les corps excavés n’auraient pas été rendus.

“Nous savons par expérience que les corps [des Palestiniens] qui ont été exhumés seront rendus sans identification”, indique Nour Odeh sur Al Jazeera. “Cela ajoute à la souffrance des familles qui ont enterré leurs proches et qui ne sauront plus où se rendre pour leur rendre hommage.”

Le corps de Ran Gvili a finalement été identifié hier après-midi. “Avec cela, tous les otages de la bande de Gaza ont été libérés”, indique un communiqué de l’armée israélienne.

Alors qu’on estime à 9 500 le nombre de corps de Palestinien-nes disparu-es sous les décombres dans la bande de Gaza, l’ampleur de la destruction qu’auront causé ces recherches de ce seul corps démontre encore l’inégalité en droit, et jusque dans la mort, entre les Palestinien-nes et les Israélien-nes.

À maintes reprises, les équipes de la défense civile palestinienne à Gaza ont lancé ces derniers mois des appels à la communauté internationale, répétant qu’elles avaient besoin d’engins et d’équipements lourds pour récupérer les corps des Palestinien-nes, ou ce qu’il en restait, sous les décombres.

“Nous n’avons vu des engins lourds que lorsque la Croix-Rouge est intervenue pour rechercher les corps des prisonniers israéliens”, dénonce Hind Khoudary, journaliste pour Al Jazeera.

C’est également ce qu’affirme l’analyste Daniel Levy, président du US/Middle East Project, qui déclarait hier que “même dans la mort, c’est le régime d’apartheid qui règne ici.”

1.300 violations israéliennes du cessez-le-feu

Les dernières profanations de tombes, attaques, opérations de bulldozer et démolitions font partie des plus de 1 300 violations signalées commises par Israël depuis le début du cessez-le-feu. 486 Palestinien-nes ont été assassiné-es dans cette même période.

Samedi 24 janvier, un jeune homme de 26 ans, Nour Farid Abu Setta, a été tué dans une attaque de drone israélien au sud de Khan Younès.

"ذهب مع ابن عمه ليجمع الحطب، فأسقطت آلة الـoـوت قنبلة عليهما فقتلتهما على الفور." ||



ارتقاء محمد يوسف الزوارعة (15عامًا) وسلمان زكريا الزوارعة(14عامًا)، باسىَهداف بمُسيرة إسرائىِلية (كواد كابتر) أثناء جمعهما للحطب في محيط مستشفى كمال عدوIن شمال قطاع. pic.twitter.com/8y6tV9y7h2 — ق.ض (@Qadeyah1) January 25, 2026

Le même jour, deux enfants ont été tués par une autre frappe israélienne visant le nord de Gaza. Ils s’appelaient Mohammad et Suleiman Al-Zawar’a, et ramassaient du bois près de l’hôpital Kamal Adwan, entourés d’un groupe de civils.

Samedi également, un bébé de six mois est mort d’hypothermie, menant à 10 le nombre de bébés tués par le froid depuis le début de l’hiver à Gaza, en conséquence des restrictions imposées par Israël qui laissent les familles dans le plus grand dénuement.

Depuis dimanche, des dizaines de blessés et de morts ont été signalés à la suite de bombardements d’artillerie et de tirs intenses provenant de véhicules militaires et de drones quadricoptères.

Les correspondants de l’agence WAFA indiquent que des avions de combat israéliens ont pris pour cible le quartier d’al-Touffah, à l’est de la ville de Gaza, dimanche matin, tandis que des véhicules militaires avançaient vers les environs de la mosquée al-Qaaqaa, dans la rue al-Shaaf, où ils ont procédé à des travaux d’excavation accompagnés de tirs nourris. Un homme palestinien a été assassiné, et plusieurs autres blessés.

Des véhicules militaires israéliens ont également tiré intensivement à la mitrailleuse sur des tentes et des maisons dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Un homme palestinien a été tué.

Ce matin, l’agence de presse WAFA rapporte que quatre personnes ont été tuées et trois autres blessées à la suite de bombardements israéliens près du cimetière Al-Batsh, dans le quartier d’Al-Tuffah, à l’est de Gaza.

Source : ِAvec agence Média Palestine