Pourquoi les USA utilisent-ils la Jordanie comme base principale dans le cadre d’une éventuelle attaque contre l’Iran ?

Les forces américaines se sont massées en Jordanie en prévision d’une éventuelle guerre contre l’Iran, dans le but d’éloigner les représailles précoces des Israéliens et d’exploiter la puissance aérienne américaine, tout en risquant une erreur de calcul stratégique et un dépassement de leurs capacités.

Au cours de la semaine dernière, les États-Unis ont considérablement renforcé leur présence militaire au Moyen-Orient dans un contexte de tensions croissantes avec l’Iran, déployant des avions de combat F-15 et des avions ravitailleurs KC-135 à la base aérienne Muwaffaq Salti en Jordanie dans le cadre d’un repositionnement plus large de leur puissance aérienne en prévision d’une éventuelle attaque contre l’Iran.

Ce renforcement, qui peut être suivi à l’aide d’images satellites accessibles au public, s’inscrit dans le contexte des avertissements iraniens de riposter contre les bases américaines dans la région si Washington – ou ses alliés – lançaient une attaque contre le territoire iranien. Il fait également suite aux mouvements des forces américaines et de leurs dépendants dans plusieurs postes régionaux en vue d’éventuelles opérations offensives. L’intensification des déploiements américains a mis en avant des installations telles que Muwaffaq Salti, longtemps un nœud stratégique dans le déploiement des forces occidentales au Moyen-Orient, à la fois comme point de lancement potentiel pour des attaques et comme cible possible dans tout conflit plus large.

Pourquoi la base aérienne jordanienne de Muwaffaq Salti ?

L’intérêt croissant des États-Unis pour la base aérienne jordanienne de Muwaffaq Salti n’est pas seulement dû à sa distance par rapport aux missiles balistiques à courte portée les plus précis de l’Iran, à environ 800-900 kilomètres des frontières iraniennes, mais aussi au fait qu’elle pourrait être destinée à servir de cible principale, ou de punching-ball, pour l’Iran dans toute phase initiale d’une guerre plus large.

Ce qui suit est une tentative d’analyse de la pensée stratégique américaine, sans pour autant prétendre que les événements se dérouleront nécessairement de cette manière précise.

Du point de vue de Washington, Israël reste le joyau de l’ordre impérial, une extension de la politique américaine elle-même. Au cours de la dernière phase de confrontation, Israël a rencontré de sérieuses difficultés pour intercepter les missiles balistiques iraniens, menaces qu’il assimile désormais à des armes nucléaires en termes de gravité stratégique. Cette urgence explique la précipitation actuelle, car les Iraniens devraient disposer à l’avenir de capacités de défense beaucoup plus importantes, associées au baptême du feu qu’ils ont subi pendant la guerre de 12 jours en juin.

Il n’est pas réaliste de vouloir détruire complètement le programme de missiles iranien, car une grande partie des chaînes d’approvisionnement et de production sont dispersées dans des installations souterraines hautement fortifiées. Par conséquent, il peut sembler plus logique aux planificateurs américains de cibler le système islamique lui-même, de chercher à changer le régime et de maintenir ce que les États-Unis considèrent comme des coûts acceptables. Selon leurs calculs, un tel résultat justifierait de lourdes pertes, à condition qu’il mette définitivement fin au conflit.

Les affirmations israéliennes concernant l’autosuffisance et l’efficacité de leurs défenses aériennes sont parmi les plus exagérées au monde. En réalité, les capacités militaires et de renseignement de l’OTAN ont joué un rôle décisif dans les efforts d’interception, opérant depuis la Jordanie. Cela comprenait les forces aériennes américaines, jordaniennes et françaises décollant des bases jordaniennes, en plus des missions de renseignement, de logistique et de ravitaillement en vol menées par les pays de l’OTAN, notamment le Royaume-Uni.

Les dirigeants israéliens ont tenté de frapper tôt, dans des conditions de surprise idéales, avant que les failles défensives ne s’accumulent et avant d’être entraînés dans un cycle d’escalade prolongé qu’ils ne pourraient pas soutenir. Même les mesures internes, telles que l’interdiction faite aux colons israéliens de quitter le territoire pendant la guerre, reflétaient une conscience aiguë de la fragilité de la situation si la panique venait à se propager ; ce genre d’image est stratégiquement désastreux pour un régime qui se présente comme sûr, résilient et permanent.

La plupart des interceptions lors de la dernière confrontation en juin 2025 ont été effectuées par des agents des États-Unis utilisant des intercepteurs SM-3 et des systèmes THAAD. Environ 25% de tous les intercepteurs THAAD jamais produits auraient été utilisés lors de cet épisode. L’exagération persistante des capacités offensives et de la Défense d’Israël, bien que significative mais de courte durée, sert deux objectifs :

• Premièrement, elle contredit le discours interne israélien selon lequel les États-Unis ont «sauvé Israël» après le 7 octobre, une question très sensible liée à la perception qu’Israël a de sa propre sécurité nationale, qui panique à l’idée d’avoir un tel niveau de dépendance vis-à-vis des États-Unis.

• Deuxièmement, elle préserve une image d’invincibilité auprès des acteurs régionaux, renforçant ainsi la dissuasion du régime.

Retour en Jordanie : les planificateurs américains se soucient peu des coûts pour la Jordanie ou des conséquences pour la base elle-même, située à environ 70 km de la capitale Amman. De ce point de vue, les États-Unis pourraient même juger acceptable que l’Iran utilise une partie de son arsenal balistique pour frapper la base, même au prix de victimes jordaniennes.

L’hypothèse américaine est qu’ils seraient alors en mesure de lancer une campagne aérienne majeure pour détruire les sites de production, de stockage et de lancement de missiles iraniens. Cela ouvrirait la voie à l’entrée d’Israël dans une deuxième phase de la guerre, dans laquelle il ne serait plus confronté à des volumes de missiles qu’il ne peut absorber, comme cela a failli être le cas lors de la guerre de juin, alors qu’il était à court d’intercepteurs après un succès présumé de la puissance aérienne américaine dans l’affaiblissement du système et la réduction de la capacité de lancement.

Du point de vue de l’Iran, il serait en fait plus rationnel de commencer directement par Israël. La participation d’Israël à toute guerre semble presque inévitable, que ce soit immédiatement ou à un stade ultérieur, pour de multiples raisons.

Malgré le renforcement massif des forces américaines, qui comprend notamment plus de 36 F-15E, un porte-avions et plusieurs destroyers capables de lancer des missiles de croisière, les Israéliens conservent une puissance de feu régionale immédiate supérieure à celle des États-Unis, mais ils cherchent à éviter des dommages soudains et à grande échelle à leurs propres infrastructures.

Les intentions américaines vont probablement au-delà des bombardements limités, des assassinats ou des frappes « décapitantes », comme on l’a vu précédemment, si leur attaque se justifie en termes de gains et de pertes possibles. Elles peuvent notamment inclure des frappes directes visant les dirigeants iraniens, une dégradation grave des infrastructures économiques et énergétiques, et une déstabilisation à long terme visant à permettre un changement de régime interne, en plus des sanctions.

Le retrait des avions américains des bases du Golfe n’était pas seulement dû à leur vulnérabilité face aux armes à courte portée et à haute précision dont l’arsenal iranien regorge, mais aussi à la volonté de protéger la production pétrolière du Golfe en cas de guerre.

Les États du Golfe, pour leur part, prendraient publiquement leurs distances par rapport aux hostilités afin de protéger leurs économies et d’éviter des chocs sur les marchés, notamment pour ne pas contrarier Trump en cas de volatilité des marchés.

S’il est possible de perturber les opérations américaines à la base aérienne de Muwaffaq Salti en y lançant un grand nombre de missiles balistiques, ces missiles, qui pourraient à la place frapper des cibles israéliennes de grande valeur, pourraient s’avérer moins viables stratégiquement que d’autres options si les États-Unis sont prêts à s’engager dans une escalade vers une confrontation totale. Il serait difficile de neutraliser complètement et définitivement la base, et le résultat stratégique resterait probablement inchangé.

Les planificateurs américains semblent convaincus que l’Iran évitera de cibler les infrastructures de l’État jordanien ou de tenter de déstabiliser la monarchie jordanienne, car de telles actions pourraient être utilisées à des fins de contre-propagande. Ils partent du principe que l’Iran se concentrera sur les forces occidentales et israéliennes, limitant les hostilités à des zones désertiques peu peuplées que la Jordanie peut absorber.

La Jordanie, gouvernée par une monarchie fortement dépendante du soutien politique et économique des pays occidentaux et du Golfe, semble partager cette analyse. Le roi Abdallah estime probablement que son règne ne court aucun risque interne sérieux et que s’aligner sur la stratégie occidentale est la voie la plus sûre, son pays ayant été reconnu comme le « bouclier » d’Israël contre les drones iraniens lors de la guerre de juin 2025.

Par Ali Jezzini

Source : Al-Mayadeen