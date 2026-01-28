Gardiens de la révolution islamique : La sécurité du détroit stratégique d’Ormuz dépend des décisions de Téhéran.

Le commandant adjoint de la Marine du Corps des Gardiens de la révolution islamique chargé des affaires politiques, Mohammad Akbarzadeh, a affirmé que « la République islamique dispose de capacités qui seront révélées en temps voulu ».

M. Akbarzadeh a précisé que « la sécurité du détroit stratégique d’Ormuz est conditionnée par les décisions de Téhéran ».

Il a également souligné que « les pays voisins sont considérés comme des amis de l’Iran, mais que toute utilisation de leur territoire, de leur espace aérien ou de leurs eaux territoriales contre son pays les qualifiera d’ennemis ».

Il convient de noter que le président américain Donald Trump a déclaré mardi que son pays avait déployé une importante force navale dans la région iranienne, ajoutant : « J’espère qu’il ne sera pas nécessaire de l’utiliser. »

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions croissantes autour d’une possible attaque américaine contre l’Iran, et compte tenu du soutien politique et militaire continu des États-Unis à l’occupation israélienne.

