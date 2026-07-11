Médias israéliens : Trump tire les ficelles de l’accord avec l’Iran, excluant « Israël »

Les médias israéliens rapportent que des objectifs économiques et politiques sous-tendent la politique américaine actuelle dans la région. Ils affirment que le président américain Donald Trump tire les ficelles de l’accord avec l’Iran, tandis qu’Israël est totalement exclu du processus.

Plus précisément, la chaîne israélienne i24NEWS explique que l’objectif principal du président Trump est de maintenir les prix du pétrole et des carburants à un niveau bas avant les élections de mi-mandat américaines. La chaîne indique que le principal objectif de Trump, derrière ses actions, est de relancer les pourparlers et les négociations avec l’Iran.

Dans le même ordre d’idées, la chaîne israélienne cite l’ancien ministre Nachman Shai, qui confirme que les Américains n’ont pas de plan de guerre contre l’Iran. Il souligne que les Américains fondent leurs attentes sur les plans qui leur ont été présentés par Israël, lesquels sont axés sur l’idée d’un changement de régime en Iran.

De même, la radio de l’armée israélienne affirme que Trump tire les ficelles de l’accord avec l’Iran, tandis qu’Israël est totalement exclu du processus.

La station de radio a indiqué que la situation au Liban, dans ce contexte, reflète une complexité et une confusion politiques et militaires manifestes au sein des cercles israéliens, soulignant qu’Israël est confronté à des capacités militaires du Hezbollah « bien supérieures aux prévisions initiales ».

Ces déclarations interviennent quelques jours après que les médias israéliens ont rapporté « la volonté d’Israël d’obtenir l’aval du président Trump pour lancer une frappe contre l’Iran ». La Radio-Télévision israélienne a expliqué « qu’Israël souhaite le feu vert américain pour lancer une nouvelle frappe contre Téhéran, alors que la confrontation actuelle se limite aux deux camps, américain et iranien, sans aucune implication israélienne ».

Source : Médias