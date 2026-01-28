L’Iran exécute un agent ayant fourni des informations sensibles à ‘Israël’

Les autorités judiciaires iraniennes ont exécuté, ce mercredi matin, un agent du Mossad.

L’agence de presse Mizan, explique que cet agent, Hamid Reza Thabet Esmaeilpour, avait été arrêté en avril 2025 après que sa collaboration avec le Mossad ait été prouvée. Il avait fourni au Mossad des informations sensibles et participé à un complot de sabotage visant le ministère de la Défense.

Dans ce contexte, les forces de sécurité iraniennes poursuivent leur campagne, lancée il y a environ deux semaines, visant à arrêter les émeutiers et les terroristes impliqués dans les récents actes de sabotage.

Du matériel électronique et des armes utilisés dans des complots terroristes ont été retrouvés en leur possession.

Il y a quelques jours, l’agence de presse iranienne Tasnim a rapporté l’arrestation de 3 000 personnes appartenant à des groupes terroristes et impliquées dans les récentes émeutes armées.