Téhéran : Washington a violé le mémorandum d’entente. Nous ne permettrons pas que le détroit d’Ormuz soit utilisé pour nous nuire.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghaei, a accusé lundi les États-Unis de « ne pas avoir respecté leur promesse » et de violer le mémorandum d’entente relatif au détroit d’Ormuz, soulignant que Téhéran « n’a jamais été à l’origine de la violation de ses engagements ».

Lors d’une conférence de presse, Baghaei a déclaré : « L’Iran a entamé toutes ses négociations avec sérieux et en tenant compte de ses intérêts, et a agi de bonne foi, mais la partie qui a rompu sa promesse est l’Amérique », notant que Washington « n’a pas eu assez de patience et n’a pas permis la fin du délai mensuel stipulé à l’article 5 concernant le détroit d’Ormuz, et a commencé dès les premiers jours à gagner du temps et à esquiver les négociations. »

Il a ajouté que « les Américains ont déformé 14 clauses du mémorandum d’entente d’une manière ou d’une autre », soulignant que « notre engagement exige un engagement, et lorsque l’autre partie viole ses engagements, nous ne les appliquons pas non plus », considérant que « personne ne peut accuser l’Iran de violer le pacte, car c’est l’autre partie qui a violé le mémorandum sous différents prétextes ».

Pas de mécanisme avec Mascate.

Concernant l’avenir de l’accord d’Islamabad, Baghaei a déclaré que « les négociations qui ont eu lieu samedi à Mascate se sont concentrées uniquement sur le détroit d’Ormuz », expliquant que l’objectif était « de parvenir, en consultation avec le sultanat d’Oman, à un mécanisme qui garantirait le passage sûr des navires », mais que « les pressions subies par Oman ont empêché que cela ne soit réalisé ».

En réponse aux déclarations du président américain Donald Trump concernant la position de l’Iran sur la question nucléaire, Baghaei a déclaré que « le mensonge est devenu une pratique courante aux États-Unis, et ils y sont même devenus accros », considérant que parler de négociations demandées par l’Iran relève de la « guerre psychologique » et que son pays est « concentré sur son travail ».

Nous ne permettrons pas que les USA et Israël nuisent à l’Iran.

Concernant la situation dans le détroit d’Ormuz et la déclaration des trois pays européens, Baghaei a déclaré que cette déclaration « n’a aucune légitimité », ajoutant que les Européens « s’obstinent à voir les faits à l’envers » et que ce qui s’est passé est « le résultat de l’agression de l’Amérique et de l’entité sioniste contre l’Iran ».

Il a ajouté que les pays européens « auraient pu jouer un meilleur rôle, mais qu’en raison de leur habitude de se soumettre à l’Amérique, ils n’ont rien fait », considérant que ces déclarations « ne contribueront pas à résoudre le problème et n’amélioreront pas la position de l’Europe ».

Il a affirmé que « le détroit d’Ormuz est géré par l’Iran en consultation avec Oman », soulignant que son pays « ne permettra pas que le détroit devienne un lieu de menace pour les intérêts iraniens » et que « toute partie de la région utilisée pour attaquer l’Iran fera l’objet de mesures défensives iraniennes ».

Baghaei a ajouté : « En tant qu’État côtier, nous avons le droit de prendre les mesures nécessaires pour protéger nos intérêts nationaux, et nous ne permettrons pas aux États-Unis et à l’entité sioniste d’utiliser le détroit pour nuire à l’Iran. »

Il a accusé les États-Unis d’« entraver les efforts de passage sûr », affirmant que Washington « au lieu de permettre à l’Iran de faire son travail dans le délai de 30 jours, a incité les pays de la région et a tenté de contourner le passage sûr, ce qui a conduit à la violation de l’article 5 et à la création d’une route parallèle qui a causé des problèmes de sécurité et environnementaux ».

Des mécanismes régionaux uniquement

En réponse à l’annonce par les États-Unis de leur intention d’escorter des navires dans le détroit d’Ormuz, Baghaei a déclaré que « la région ne deviendra pas sûre tant que ses pays n’auront pas mis en place des mécanismes régionaux sans présence étrangère », considérant que « la présence américaine au cours des derniers mois a rendu la région dangereuse ».

Il a ajouté que « l’affirmation selon laquelle l’Iran escortait les navires témoigne de l’agression continue des États-Unis dans la région et accroît l’instabilité existante », soulignant que l’Iran « cherchait sincèrement à obtenir un passage sûr, mais que la partie qui a fait obstacle à cela était l’Amérique ».

Nous n’avons attaqué aucun pays de la région

Concernant les actions des pays de la région, Baghaei a déclaré : « Nous n’avons attaqué aucun pays de la région et nous n’en attaquerons aucun, et les termes doivent être utilisés avec précision », expliquant que « les frappes iraniennes ne ciblent que les bases et les capacités américaines utilisées pour attaquer l’Iran ».

Il a ajouté que son pays avait demandé aux pays de la région « de ne pas permettre à l’Amérique et à l’entité sioniste d’utiliser leurs territoires », considérant cela comme « un engagement fondé sur le droit international ».

Une comparaison erronée

En réponse aux propos du ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, qui comparait les actions de l’Iran et d’Israël, Baghaei a déclaré : « Il est surprenant que quelqu’un comme M. Fidan puisse faire une comparaison aussi erronée », ajoutant que « l’entité sioniste est expansionniste par nature et cherche à nuire à toute la région, y compris à la Turquie ».

Et d’appeler les Turcs à « aligner leurs analyses sur la réalité et à éviter de répéter des analyses qui servent l’exploitation d’Israël ».

Les communications avec le Pakistan se poursuivent.

Concernant les messages et communications récents, Baghaei a déclaré que « la diplomatie, en tant qu’outil, ne saurait s’arrêter », expliquant que l’Iran « utilise tous les outils possibles pour garantir ses intérêts nationaux ».

Il a ajouté que « les médiateurs continuent leurs bons offices pour éviter une escalade des tensions », notant que des réunions ont eu lieu avec le Qatar et Oman et que « les contacts avec le Pakistan sont en cours ».

En réponse aux rumeurs de désaccords internes en Iran concernant les négociations, Baghaï a déclaré que « la priorité de l’État et du peuple iraniens est de préserver la sécurité et les intérêts nationaux, et il n’y a aucun désaccord à ce sujet ».

Il a ajouté que « le peuple iranien a une expérience amère avec l’Amérique, et la diplomatie est un outil pour nous », notant que son pays « utilise l’outil de la guerre lorsque cela est nécessaire, et l’outil de la diplomatie lorsque cela est nécessaire ».

Le Liban est dans le mémorandum d’entente

En réponse aux accusations d’ingérence iranienne dans les affaires du Liban et d’Oman, Baghaï a déclaré que « l’Iran ne décide au nom de personne », expliquant que « l’inclusion du nom du Liban dans le mémorandum d’entente témoigne du sens des responsabilités de l’Iran et de son engagement sérieux en matière de protection de la sécurité internationale ».

Il a ajouté que « la première clause confirmait la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, mais la décision finale appartient aux Libanais. »

Concernant Oman, Baghaei a déclaré que « l’attaque américano-israélienne contre l’Iran a changé la donne », soulignant que Téhéran « prend les mesures nécessaires pour empêcher qu’une telle attaque ne se reproduise » et que le texte du mémorandum stipule que « l’Iran prend les mesures nécessaires pour assurer la continuité de la navigation en consultation avec Oman ».

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