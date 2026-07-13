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    La Résistance islamique en Irak : La normalisation des relations avec l’entité sioniste est un acte de haute trahison, qu’elle se fasse sous couvert des Accords d’Abraham ou sous tout autre nom.

      La Résistance islamique en Irak – Hezbollah irakien -a déclaré dans un communiqué que « nous mettons en garde contre le remplacement d’une occupation militaire par une occupation économique encore plus dangereuse, après tous les sacrifices consentis par notre peuple » notant que « la normalisation des relations avec l’entité sioniste est un acte de haute trahison, qu’elle se fasse sous couvert des Accords d’Abraham ou sous tout autre nom ».

      Le communiqué a souligné que « l’une des priorités du gouvernement est de tout mettre en œuvre pour mettre fin à l’occupation américaine conformément au calendrier annoncé » indiquant que « notre soutien au gouvernement dans sa lutte contre la corruption ne signifie pas que nous lui accordons carte blanche pour toutes ses politiques ».

      Et de poursuivre : « une délégation gouvernementale part pour Washington tandis que la machine de guerre sioniste-américaine poursuit ses massacres ».

      La Résistance islamique en Irak a conclu que « la présence continue des forces américaines sur le sol irakien constitue une occupation.

      Source : Médias

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