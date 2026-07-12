Le Hezbollah a présenté ses condoléances suite au décès de l’ancien émir du Qatar et a salué son soutien indéfectible aux causes arabes et islamiques.

Le Hezbollah a présenté ses plus sincères condoléances à l’État du Qatar, à son émir, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, à son gouvernement et à son peuple, suite au décès de l’émir Cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani, et a prié Dieu Tout-Puissant de lui accorder Sa miséricorde et d’apporter patience et réconfort à sa famille.

Le Hezbollah a rappelé « le rôle prépondérant joué par le défunt émir dans le soutien apporté au Liban et à son peuple durant les périodes les plus difficiles qu’il a traversées, notamment le soutien du Qatar, sous son impulsion, à la résistance lors de l’agression israélienne de 2006 contre le Liban, ainsi que sa contribution généreuse et reconnue à la reconstruction des villages et des maisons détruits par cette agression. »

Le Hezbollah a ajouté : « Nous nous souvenons également de la visite exceptionnelle de feu l’émir dans la banlieue sud de Beyrouth et dans la ville de Bint Jbeil à cette époque, témoignant de sa loyauté et de son amour pour le peuple libanais. »

Le Hezbollah a salué « le soutien constant du défunt aux questions arabes et islamiques, notamment à la cause palestinienne et au droit du peuple palestinien de résister à l’occupation afin de recouvrer ses droits, ses terres et ses lieux saints. »

Source : Al-Manar