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    Syrie : Les forces d’occupation israéliennes s’infiltrent dans les villages d’Al-Samdaniyah et d’Al-Ashah dans la campagne de Quneitra

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